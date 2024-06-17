https://ria.ru/20240617/lavrov-1953315823.html
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 17.06.2024
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:08
2024-06-17T08:08
2024-06-17T12:54
россия
сергей лавров
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg
ООН, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия в июле председательствует в Совете Безопасности. По словам Небензи, в постпредстве на это время запланировали несколько ключевых мероприятий. Так, отметил дипломат, в том числе 16 июля пройдут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а 17 июля - открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. "Оба заседания – 16 и 17 июля – как мы ожидаем, пройдут под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова", - сказал Небензя. Открытые дебаты – формат заседания СБ, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны-участницы ООН. Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927764766.html
https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_e371a96844183f7b015615acdbb65cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, василий небензя, оон
Россия, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
Небензя: Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
ООН, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия в июле председательствует в Совете Безопасности. По словам Небензи, в постпредстве на это время запланировали несколько ключевых мероприятий.
Так, отметил дипломат, в том числе 16 июля пройдут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а 17 июля - открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования.
"Оба заседания – 16 и 17 июля – как мы ожидаем, пройдут под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова", - сказал Небензя.
Открытые дебаты – формат заседания СБ, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны-участницы ООН.