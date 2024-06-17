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Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 17.06.2024
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08:08 17.06.2024 (обновлено: 12:54 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/lavrov-1953315823.html
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 17.06.2024
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:08
2024-06-17T12:54
россия
сергей лавров
василий небензя
оон
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия в июле председательствует в Совете Безопасности. По словам Небензи, в постпредстве на это время запланировали несколько ключевых мероприятий. Так, отметил дипломат, в том числе 16 июля пройдут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а 17 июля - открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. "Оба заседания – 16 и 17 июля – как мы ожидаем, пройдут под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова", - сказал Небензя. Открытые дебаты – формат заседания СБ, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны-участницы ООН. Читайте полный текст интервью Василия Небензи&gt;&gt;
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927764766.html
https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html
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россия, сергей лавров, василий небензя, оон
Россия, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля

Небензя: Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия в июле председательствует в Совете Безопасности. По словам Небензи, в постпредстве на это время запланировали несколько ключевых мероприятий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров
16 февраля, 12:38
Так, отметил дипломат, в том числе 16 июля пройдут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а 17 июля - открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования.
"Оба заседания – 16 и 17 июля – как мы ожидаем, пройдут под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова", - сказал Небензя.
Открытые дебаты – формат заседания СБ, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны-участницы ООН.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН
24 января, 03:42
 
РоссияСергей ЛавровВасилий НебензяООН
 
 
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