https://ria.ru/20240617/lavrov-1953315823.html

Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля

Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 17.06.2024

Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:08

2024-06-17T08:08

2024-06-17T12:54

россия

сергей лавров

василий небензя

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ООН, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, будет председателем заседаний Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия в июле председательствует в Совете Безопасности. По словам Небензи, в постпредстве на это время запланировали несколько ключевых мероприятий. Так, отметил дипломат, в том числе 16 июля пройдут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а 17 июля - открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. "Оба заседания – 16 и 17 июля – как мы ожидаем, пройдут под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова", - сказал Небензя. Открытые дебаты – формат заседания СБ, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны-участницы ООН. Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>

https://ria.ru/20240216/lavrov-1927764766.html

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россия, сергей лавров, василий небензя, оон