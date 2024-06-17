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МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи" - РИА Новости, 17.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:13 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kursy-1953291536.html
МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи"
МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи" - РИА Новости, 17.06.2024
МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи"
Три новые программы в рамках направления "Технологии связи" разработаны "Московской технической школой" (МТШ) совместно с Национальным исследовательским... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:13
2024-06-17T08:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Три новые программы в рамках направления "Технологии связи" разработаны "Московской технической школой" (МТШ) совместно с Национальным исследовательским университетом "Московский энергетический институт" (НИУ МЭИ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Поддержка промышленного сектора Москвы включает сегодня обширный набор финансовых и нефинансовых инструментов. Помимо инвесткредитов, предоставления субсидий и целевых займов, город помогает развивать кадровый потенциал производственных компаний столицы. В приоритете высокотехнологичные предприятия, использующие искусственный интеллект, роботов, а также современные телекоммуникационные решения", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Он добавил, что для развития компетенций московских промышленников в отрасли информационных технологий МТШ предлагает обучение в рамках направления “Технологии связи”. Недавно его перечень пополнился тремя курсами, которые были разработаны вместе с НИУ МЭИ.Отмечается, что обучение по программе повышения квалификации "Современная элементная база средств беспроводной связи" проводится в очной форме. Этот курс был создан для инженеров-конструкторов, схемотехников и технологов, которые заняты на предприятиях приборостроения. После прохождения обучения слушатели будут ориентироваться в номенклатуре электрорадиоизделий российского и зарубежного производства, познакомятся с их техническими особенностями, а также смогут импортозамещать их для средств беспроводной связи. Данный курс рассчитан на 72 часа, обучение будет проводиться на современном оборудовании.Кром того, курс "Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем" был создан для инженеров в сфере радиотехники, в частности радиолокации, радионавигации и систем связи. Там специалисты будут осваивать навыки модельно-ориентированного проектирования радиотехнических систем. Этот курс рассчитан на 54 часа. Он будет проходить в очно-дистанционном формате.А для специалистов в области проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры был создан курс "Высокоскоростные интерфейсы передачи данных". Здесь его слушатели освоят работу с высокоскоростными интерфейсами передачи данных, применяемыми в аппаратуре общего и специального назначения. Этот курс, рассчитанный на 32 часа, пройдет в очно-дистанционном формате.В свою очередь, заведующий кафедрой формирования и обработки радиосигналов НИУ МЭИ Павел Остапенков заявил, что курс позволит слушателям разобраться в вопросах передачи данных в современной электронной аппаратуре. Здесь рассматриваются разные виды проводных интерфейсов, области их применения и особенности аппаратных реализаций. Слушатели курса смогут повысить свои компетенции по проектированию линий управления и шин передачи данных.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, власти города в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создали проект МТШ. Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал Москвы, а также оптимизируют производственные процессы.В рамках "Московской технической школы" для сотрудников предприятий открыто 9 общих направлений и 4 специальных. Им доступно свыше 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия. Обучение в "Московской технической школе" окончили уже свыше 2,2 тысячи инженеров.Ранее Овчинский сообщал, что МТШ вместе с Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН представила программу по молекулярной спектроскопии в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника".
https://ria.ru/20240613/medizdeliya-1952626916.html
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60
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи"

© Пресс-служба ДИППМТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи"
МТШ открыла три курса по направлению Технологии связи
© Пресс-служба ДИПП
МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Три новые программы в рамках направления "Технологии связи" разработаны "Московской технической школой" (МТШ) совместно с Национальным исследовательским университетом "Московский энергетический институт" (НИУ МЭИ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Поддержка промышленного сектора Москвы включает сегодня обширный набор финансовых и нефинансовых инструментов. Помимо инвесткредитов, предоставления субсидий и целевых займов, город помогает развивать кадровый потенциал производственных компаний столицы. В приоритете высокотехнологичные предприятия, использующие искусственный интеллект, роботов, а также современные телекоммуникационные решения", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.
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Он добавил, что для развития компетенций московских промышленников в отрасли информационных технологий МТШ предлагает обучение в рамках направления “Технологии связи”. Недавно его перечень пополнился тремя курсами, которые были разработаны вместе с НИУ МЭИ.
Отмечается, что обучение по программе повышения квалификации "Современная элементная база средств беспроводной связи" проводится в очной форме. Этот курс был создан для инженеров-конструкторов, схемотехников и технологов, которые заняты на предприятиях приборостроения. После прохождения обучения слушатели будут ориентироваться в номенклатуре электрорадиоизделий российского и зарубежного производства, познакомятся с их техническими особенностями, а также смогут импортозамещать их для средств беспроводной связи. Данный курс рассчитан на 72 часа, обучение будет проводиться на современном оборудовании.
Кром того, курс "Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем" был создан для инженеров в сфере радиотехники, в частности радиолокации, радионавигации и систем связи. Там специалисты будут осваивать навыки модельно-ориентированного проектирования радиотехнических систем. Этот курс рассчитан на 54 часа. Он будет проходить в очно-дистанционном формате.
А для специалистов в области проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры был создан курс "Высокоскоростные интерфейсы передачи данных". Здесь его слушатели освоят работу с высокоскоростными интерфейсами передачи данных, применяемыми в аппаратуре общего и специального назначения. Этот курс, рассчитанный на 32 часа, пройдет в очно-дистанционном формате.
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В свою очередь, заведующий кафедрой формирования и обработки радиосигналов НИУ МЭИ Павел Остапенков заявил, что курс позволит слушателям разобраться в вопросах передачи данных в современной электронной аппаратуре. Здесь рассматриваются разные виды проводных интерфейсов, области их применения и особенности аппаратных реализаций. Слушатели курса смогут повысить свои компетенции по проектированию линий управления и шин передачи данных.
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, власти города в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создали проект МТШ. Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал Москвы, а также оптимизируют производственные процессы.
В рамках "Московской технической школы" для сотрудников предприятий открыто 9 общих направлений и 4 специальных. Им доступно свыше 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия. Обучение в "Московской технической школе" окончили уже свыше 2,2 тысячи инженеров.
Ранее Овчинский сообщал, что МТШ вместе с Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН представила программу по молекулярной спектроскопии в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника".
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