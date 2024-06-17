https://ria.ru/20240617/kurs-1953483586.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 17.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:32

2024-06-17T17:32

2024-06-17T17:32

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля, евро вырос на 23,92 копейки, до 95,3906 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США на прошлой неделе среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, цены на нефть, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)