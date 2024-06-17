https://ria.ru/20240617/kurs-1953483586.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 17.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:32
2024-06-17T17:32
2024-06-17T17:32
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля, евро вырос на 23,92 копейки, до 95,3906 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США на прошлой неделе среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня на вторник — 12,12 рубля, доллара — 89,04, евро — 95,39