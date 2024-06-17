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Артем Кумпель: компании инвестируют в рост эффективности производства

Артем Кумпель: компании инвестируют в рост эффективности производства - РИА Новости, 17.06.2024

Артем Кумпель: компании инвестируют в рост эффективности производства

Буквально за последние пару лет российский рынок труда претерпел серьезные изменения, важнейшим из которых стал бурный рост спроса на представителей рабочих... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:34

2024-06-17T10:34

2024-06-17T17:30

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Буквально за последние пару лет российский рынок труда претерпел серьезные изменения, важнейшим из которых стал бурный рост спроса на представителей рабочих профессий. О новейших тенденциях рынка, проблемах и путях их решения в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал старший управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.- Каковы, на Ваш взгляд, особенности современного рынка занятости? С какими вызовами сталкиваются бизнес и государство и какие сегодня возможности у тех, кто ищет работу мечты?- Рынок труда начал трансформироваться чуть более года назад. С одной стороны, это было связано с демографией: мы подошли к так называемой демографической яме, когда просто физически трудоспособное население перестало расти. Сегодня у нас на рынке работают плюс-минус 74 миллиона человек, и их количество до 2030 года вряд ли будет увеличиваться. И цифры, показывающие снижение числа безработных (до 2,6%), это, с одной стороны, хорошо. Хорошо для соискателей. Все понимают, что работу стало найти проще, потому что сильно вырос спрос на соискателей. Например, у нас на "Авито" количество вакансий весной 2024 года увеличилось в 1,6 раза по сравнению с весной 2023 года. Это очень много: я на рынке больше 15 лет, и такого роста никогда не было.Это обусловлено мощным ростом производства всего, что связано с обрабатывающей промышленностью, со строительством, где востребованы люди рабочих профессий.В предыдущие годы рынок "синих воротничков" всегда был рынком компаний, тогда как ИТ-рынок - рынком соискателей. Сейчас все поменялось, и рынок "синих воротничков" также превратился в рынок соискателей. Мы оказались в новой реальности, в которой нужно жить и думать, каким образом правильно привлекать "синих воротничков", их мотивировать, удерживать.- В каких еще отраслях, помимо промышленности, сегодня наиболее востребован персонал?- Первое, как я уже сказал, это промышленность; второе — строительная отрасль; третье – транспорт и логистика. Никуда не делся спрос на курьеров и всех, кто связан с доставкой. Наблюдается достаточно большой спрос на работников складов, комплектовщиков заказов, количество которых и востребованность значительно выросли. Вот, наверное, топ-5, которые мы видим.- Насколько сильно спрос со стороны работодателей в промышленном секторе превышает предложение от соискателей?- В разы. Если взять горнодобывающую промышленность, то спрос превышает предложение в 4-5 раз, в обрабатывающей промышленности — в 2-3 раза. Еще 10-15 лет назад было не модно быть человеком, который работает руками. Модно было быть банкиром, программистом и так далее. Это на самом деле большая проблема, которую мы обсуждали в рамках форума: нынешнее поколение молодежи не привыкло работать руками. А сейчас, именно работая руками, можно заработать очень хорошие деньги. Рынок труда поменялся, надо к этому приспосабливаться.- А в каких профессиях чувствуется наибольший дефицит кадров в малом и среднем бизнесе?- В этом плане малый и средний бизнес не сильно отличается от крупного, если брать топ востребованных профессий. Мы видим, что количество предприятий МСП, которые задействованы в производстве, в последнее время сильно выросло. Плюс, в сегменте МСП есть повышенный спрос на профессии, связанные со сферой обслуживания, сферой гостеприимства — это рестораны, небольшие гостиницы и т.д. В общем, везде, где есть обслуживающий персонал.С другой стороны, посмотрите на автомобильную промышленность: большие бренды ушли. Кто теперь обслуживает наши автомобили? Большинство автомастерских — это малый и средний бизнес. Если мы смотрим на крупный бизнес, то там нужны токари, горнопроходчики. Если смотрим на МСП, то нужны автослесари, администраторы в гостиницы. Но в целом проблема нехватки персонала более ощущается именно в производстве.- Каковы различия рынка труда для крупного, малого и среднего бизнеса с точки зрения HR-процессов, а также с точки зрения соискательских предпочтений и ожиданий?- Разница большая, и она состоит в том, что в малом бизнесе ты должен нанимать людей сам, у тебя нет HR-директора, нет профессиональных рекрутеров. Еще одно отличие в том, что малый бизнес не может соревноваться зарплатами с большими компаниями. Поэтому малому бизнесу, с одной стороны, сложнее искать работников, а с другой — приходится привлекать людей немонетарными способами. Мы, со своей стороны, у себя на платформе делаем чат-боты, предлагаем другие инструменты, чтобы непрофессионалы могли максимально быстро нанимать людей.Второе, что связано с МСП — они быстрее осваивают те сегменты рынка труда, которые сегодня все еще более доступны и не "перегреты". Это молодежь и студенты, а также люди предпенсионного и пенсионного возрастов. В 2020-2021 годах немногие хотели нанимать пенсионеров. А сейчас профессионал, который хорошо понимает, как работать, и имеет большой опыт — это как раз человек предпенсионного или пенсионного возраста. Поэтому МСП все больше ориентирован на наем таких людей. Также мы видим, что в пять раз увеличилось количество вакансий, где готовы переучивать сотрудников. То есть, компании понимают, что не всегда могут нанять того профессионала, который им нужен. Это показывает, что рынок поменялся, и работодатели готовы максимально адаптироваться. А МСП всегда адаптируется быстрее, чем крупный бизнес.При этом наши последние опросы показывают, что более 60% соискателей считают, что в МСП намного больше свободы и возможностей для карьерного роста. Это на самом деле так, потому что здесь ты не один из тысяч, а один из десятков, и у тебя есть возможность выделиться и помогать компании расти быстрее. Второй формат, к которому МСП лучше адаптировались, это гибкий график. Многие малые предприятия подошли к вопросу коротких смен. То есть, человека нанимают на 4 часа, когда максимальная загрузка. К примеру, в маленьком магазине два человека работают на кассе в час пик, а в обычное время второй человек встает и начинает работать в торговом зале. Понятно, что крупные магазины и торговые сети к этому тоже приходят, но там это внедряется не так быстро. Кроме того, МСП намного проще работать с самозанятыми, количество которых на сегодня уже порядка 10 миллионов человек. В целом же соискатели сейчас не видят большого барьера между крупным и некрупным бизнесом. Понятно, что крупный бизнес — это бренд. В то же время у МСП другой подход — больше свободы и возможностей роста, что позволяет привлекать людей. Наши исследования показывают, что главный запрос соискателя — это зарплата. Всегда так было и так будет. Но на второе место выходит запрос на гибкий график, который люди хотят настроить под себя. И это сложнее организовать на крупном производстве.- Есть ли какие-то инструменты для повышения соискательской активности, как они работают и насколько эффективны?- Здесь скорее нужно говорить о безопасном поиске работы соискателем. Мы очень внимательно проверяем компании: насколько они реально выплачивают ту заплату, которую обещают, мы смотрим, нет ли у компании судебных дел, нет ли задолженностей по зарплате. И проверенные компании на платформе отмечаем специальным значком. Это как раз и дает увеличение активности соискателей по тем компаниям, которые обеспечивают безопасный подход к поиску работы. Также мы у себя на площадке даем инструменты, которые помогают увеличить количество откликов, рассказываем соискателю, например, что он должен откликнуться на 3-5 позиций, чтобы выбрать лучшую. Также предлагаем и другие подсказки.- Какова роль бизнеса в решении непростых вопросов, связанных с дефицитом кадров, с которыми столкнулся рынок. Какая практика есть у "Авито Работы" в этом направлении?- Для бизнеса есть несколько возможностей. Это, как мы уже говорили, расширение границ найма: смотреть на студентов, на предпенсионный и пенсионный возраст.Вторая часть, которая очень хорошо помогает, это работа с вузами, со средним профессиональным образованием (СПО), то есть, выращивание специалистов под запрос бизнеса.Третий формат - это стажировки. Ты инвестируешь время в обучение человека, который у тебя стажируется, и тем самым он все больше и больше проникается тем, что происходит в компании, корпоративной культурой и т.д.И четвертый формат — это различные нематериальные преимущества, которые ты можешь предложить. Повышение зарплат, конечно, тоже дает свой эффект, но использовать этот инструмент нельзя бесконечно — уже сегодня многие клиенты говорят (и особенно это заметно на производстве), что зарплаты выросли до такой степени, что уже начинают влиять непосредственно на рентабельность бизнеса. И это становится большой проблемой.- Будет ли способствовать решению вопроса дефицита работников сотрудничество между образовательными учреждениями и бизнесом для подготовки квалифицированных кадров?- Давайте рассмотрим это на примере "Авито". Мы сотрудничаем с профильными вузами, которые помогают нам растить студентов, которых мы, в свою очередь, приглашаем на наши стажировки. Эти стажировки обязательно оплачиваются — человек получает деньги и одновременно начинает погружаться в атмосферу компании и понимать, как он должен работать. С точки зрения малого бизнеса, особенно производственного, подход будет немножко другой. Он будет больше связан со средним профессиональным образованием. В последние 3-4 года СПО очень хорошо развивается, поскольку государство понимает, что ответом на нынешние вызовы как раз может стать восстановление этого направления. Поэтому сотрудничество бизнеса с учреждениями среднеспециального образования, особенно в регионах, может дать результат в виде новых кадров. Сейчас нужно огромное количество людей, которые могут работать руками, управлять промышленным оборудованием и многие понимают, что сегодня сварщик пятого-шестого разряда может получать очень достойное конкурентное вознаграждение. Поэтому люди начинают менять свои взгляды на среднее специальное образование.- С какими ожиданиями вы принимали участие в ПМЭФ-2024 с точки зрения ситуации на рынке труда?- Во-первых, я видел достаточно много сессий, где задают вопросы, что делать с наймом, причем это обсуждается применительно к разным секторам экономики, к достаточно узким отраслям, таким как, например, металлообработка. Это показывает, что к проблеме есть достаточно большое внимание. Второе - обсуждаются достаточно много государственных программ (не только на ближайший год, но и до 2030 года), которые направлены на подготовку кадров, развитие людей на будущее. И третье, я вижу активное обсуждение в кулуарах форума вопросов о том, как же лучше и быстрее искать людей, чтобы закрыть проблему кадрового дефицита. Особенность этого форума в том, что многие осознали наличие проблемы кадров, понимают, что она не решится завтра, послезавтра или через год. Форум - очень хорошая площадка, чтобы обсудить и понять, где есть проблема и как она будет решаться в долгосрочной перспективе, в коллаборации компаний, государства и образования.- Ваш прогноз по рынку занятости на 2024-2025 годы?- Я думаю, что рынок останется в дефиците в ближайшие два-три года: количество людей будет меньше, чем количество востребованных специалистов.Второе: я точно понимаю, что компании будут отдавать приоритет повышению эффективности трудовых ресурсов. И это хорошо как для компаний, которые стали об этом задумываться, так и в целом для экономики.Третье: я рад, что все больше внимания обращают на молодежь и кандидатов предпенсионного возраста, и это тоже хорошо и для экономики, и для людей.И четвертое: все, что сейчас происходит на рынке труда, хорошо влияет на сам рынок, потому что все больше людей начинают инвестировать в повышение эффективности производства и процессов. Раньше был такой подход: если нужно, просто наймем больше людей. Сейчас такой возможности уже в основном нет. Поэтому начинает преобладать другой подход: давайте мы поймем, как улучшить производство, улучшить процессы, как сделать так, чтобы эффективно нанимать. Поэтому инвестиции идут уже более глубинные, в развитие технологий. И это хорошо повлияет на эффективность компаний в целом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Интервью старшего управляющего директора "Авито Работа" Артема Кумпеля Старшего управляющий директор «Авито Работа» 2024-06-17T10:34 true PT21M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, авито, россия, технологии, пмэф, видео