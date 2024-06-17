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"Такое мог сделать только псих". Куда пропала финалистка конкурса красоты - РИА Новости, 17.06.2024
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08:00 17.06.2024 (обновлено: 08:03 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kriminal-1952940819.html
"Такое мог сделать только псих". Куда пропала финалистка конкурса красоты
"Такое мог сделать только псих". Куда пропала финалистка конкурса красоты - РИА Новости, 17.06.2024
"Такое мог сделать только псих". Куда пропала финалистка конкурса красоты
Уехала на встречу с друзьями и не вернулась — в Улан-Уде уже два месяца ищут 31-летнюю Сэсэг Буинову, а также ее знакомого Станислава Норбоева. Основная версия... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:00
2024-06-17T08:03
следственный комитет россии (ск рф)
селенга
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Уехала на встречу с друзьями и не вернулась — в Улан-Уде уже два месяца ищут 31-летнюю Сэсэг Буинову, а также ее знакомого Станислава Норбоева. Основная версия — убийство. О том, кто мог его совершить, — в материале РИА Новости.Последняя встречаДнем 11 апреля Буинова отправилась немного "потаксовать" на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. Закончила около восьми вечера. Ее ждали приятели, но так с ней и не увиделись.Родные обратились в полицию. Выяснилось, что пропал и 26-летний Станислав Норбоев, знакомый Сэсэг. Об этом сообщили всех местные СМИ и городские паблики в соцсетях, на поиски вышли сотни волонтеров. Оперативники опрашивали родных и друзей пропавших."Я общалась с племянницей в тот день, — рассказывает тетя Сэсэг Светлана. — Ничего необычного не заметила. Она, как всегда, была в хорошем настроении".По словам близких, Сэсэг с детства увлекалась спортом, танцами, пением. Школьницей участвовала в конкурсах и соревнованиях. Окончила институт, вышла замуж, родила двоих сыновей. При этом продолжала вести активный образ жизни. Например, этой весной стала финалисткой конкурса "Миссис Бурятия"."Она занималась бизнесом в сфере красоты и имела стабильный доход, — говорит Светлана. — Муж тоже работал, поэтому семья ни в чем не нуждалась. Тем не менее Сэсэг иногда "таксовала" — уж очень ей нравилось водить машину".По данным из открытых источников, на Буинову действительно зарегистрировано несколько ИП. Часть закрыта, остальные активны.Капли кровиСК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство" — так положено при бесследном исчезновении людей. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили примерный маршрут пропавших. Последний раз машину видели направляющейся в сторону улицы Домостроительной.Там и сосредоточили основные поиски. Через несколько дней на одном из участков между автомобильной и железной дорогами обнаружили следы бурого цвета. Экспертиза показала, что это кровь Норбоева.Потом нашли боковое зеркало заднего вида, а затем и саму иномарку. В салоне — кровь Буиновой. Но тел нет, личные вещи в машине не были тронуты."Это довольно глухое место, — объясняет жительница города Елена. — Рядом два гаражных кооператива: один у бывшего Байкальского института, второй — ближе к микрорайону Комушка. За торговым центром и автозаправкой — большой овраг, а дальше — река Селенга. Чтобы тщательно все прочесать, нужно много людей".К тому же, когда велись активные поиски, в городе еще лежал снег.Неизвестный попутчик"Сейчас этим занимаются только силовики, родные и друзья, — говорит Светлана. — Конечно, хотелось бы еще раз собрать добровольцев и пройтись по тому месту".Она уверена, что Буиновой и Норбоева нет живых."Думаю, они стали жертвой какого-то психа, — рассуждает собеседница РИА Новости. — Ведь машину — а она дорогая — и ценные вещи не забрали. Значит, не ограбление. Никаких пересечений с криминалом у Сэсэг никогда не было. Возможно, это связано с ее эффектной внешностью и конкурсами красоты. У племянницы было много поклонников".Следователи тоже склоняются к этой версии. Ее подтверждают и новые данные."По камерам видеонаблюдения мы отследили неизвестного мужчину, который подсел в машину к девушке возле магазина на улице Бабушкина, — объясняют в республиканском управлении СК России. — Личность пока не установили: изображение размытое. Сейчас специалисты пытаются улучшить его качество".В конце мая все материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального управления ведомства. Родные пропавших продолжают поиски.
https://ria.ru/20240605/proisshestviya--1950446964.html
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следственный комитет россии (ск рф), селенга
Следственный комитет России (СК РФ), Селенга
"Такое мог сделать только псих". Куда пропала финалистка конкурса красоты

СК расследует уголовное дело о пропаже женщины и мужчины в Бурятии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Уехала на встречу с друзьями и не вернулась — в Улан-Уде уже два месяца ищут 31-летнюю Сэсэг Буинову, а также ее знакомого Станислава Норбоева. Основная версия — убийство. О том, кто мог его совершить, — в материале РИА Новости.

Последняя встреча

Днем 11 апреля Буинова отправилась немного "потаксовать" на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. Закончила около восьми вечера. Ее ждали приятели, но так с ней и не увиделись.
Родные обратились в полицию. Выяснилось, что пропал и 26-летний Станислав Норбоев, знакомый Сэсэг. Об этом сообщили всех местные СМИ и городские паблики в соцсетях, на поиски вышли сотни волонтеров. Оперативники опрашивали родных и друзей пропавших.
Поиск пропавших в лесной полосе
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"Я общалась с племянницей в тот день, — рассказывает тетя Сэсэг Светлана. — Ничего необычного не заметила. Она, как всегда, была в хорошем настроении".
По словам близких, Сэсэг с детства увлекалась спортом, танцами, пением. Школьницей участвовала в конкурсах и соревнованиях. Окончила институт, вышла замуж, родила двоих сыновей. При этом продолжала вести активный образ жизни. Например, этой весной стала финалисткой конкурса "Миссис Бурятия".
"Она занималась бизнесом в сфере красоты и имела стабильный доход, — говорит Светлана. — Муж тоже работал, поэтому семья ни в чем не нуждалась. Тем не менее Сэсэг иногда "таксовала" — уж очень ей нравилось водить машину".
По данным из открытых источников, на Буинову действительно зарегистрировано несколько ИП. Часть закрыта, остальные активны.
© Ориентировка предоставлено "Лиза Алерт" Ориентировка на розыск Сэсэг Буиновой
Ориентировка на розыск Буиново
© Ориентировка предоставлено "Лиза Алерт"
Ориентировка на розыск Сэсэг Буиновой

Капли крови

СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство" — так положено при бесследном исчезновении людей. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили примерный маршрут пропавших. Последний раз машину видели направляющейся в сторону улицы Домостроительной.
Там и сосредоточили основные поиски. Через несколько дней на одном из участков между автомобильной и железной дорогами обнаружили следы бурого цвета. Экспертиза показала, что это кровь Норбоева.
© Фото : СУ СКР по Республике БурятияКапли крови, которые могут принадлежать Станиславу Норбоеву
Капли крови, которые приндалежать Станиславу - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : СУ СКР по Республике Бурятия
Капли крови, которые могут принадлежать Станиславу Норбоеву
Потом нашли боковое зеркало заднего вида, а затем и саму иномарку. В салоне — кровь Буиновой. Но тел нет, личные вещи в машине не были тронуты.
"Это довольно глухое место, — объясняет жительница города Елена. — Рядом два гаражных кооператива: один у бывшего Байкальского института, второй — ближе к микрорайону Комушка. За торговым центром и автозаправкой — большой овраг, а дальше — река Селенга. Чтобы тщательно все прочесать, нужно много людей".
К тому же, когда велись активные поиски, в городе еще лежал снег.
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Неизвестный попутчик

"Сейчас этим занимаются только силовики, родные и друзья, — говорит Светлана. — Конечно, хотелось бы еще раз собрать добровольцев и пройтись по тому месту".
Она уверена, что Буиновой и Норбоева нет живых.
"Думаю, они стали жертвой какого-то психа, — рассуждает собеседница РИА Новости. — Ведь машину — а она дорогая — и ценные вещи не забрали. Значит, не ограбление. Никаких пересечений с криминалом у Сэсэг никогда не было. Возможно, это связано с ее эффектной внешностью и конкурсами красоты. У племянницы было много поклонников".
© Ориентировка предоставлено "Лиза Алерт" Ориентировка на розыск Норбоева
Ориентировка на розыск Норбоева
© Ориентировка предоставлено "Лиза Алерт"
Ориентировка на розыск Норбоева
Следователи тоже склоняются к этой версии. Ее подтверждают и новые данные.
"По камерам видеонаблюдения мы отследили неизвестного мужчину, который подсел в машину к девушке возле магазина на улице Бабушкина, — объясняют в республиканском управлении СК России. — Личность пока не установили: изображение размытое. Сейчас специалисты пытаются улучшить его качество".
В конце мая все материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального управления ведомства. Родные пропавших продолжают поиски.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Селенга
 
 
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