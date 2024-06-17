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Военный аналитик оценил новую команду заместителей министра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
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18:44 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/korotchenko-1953506120.html
Военный аналитик оценил новую команду заместителей министра обороны
Военный аналитик оценил новую команду заместителей министра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
Военный аналитик оценил новую команду заместителей министра обороны
Новые заместители министра обороны РФ станут надежной командой руководителя ведомства Андрея Белоусова, которая будет помогать ему работать для достижения... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:44
2024-06-17T18:44
россия
игорь коротченко
андрей белоусов
леонид горнин
российский институт стратегических исследований
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые заместители министра обороны РФ станут надежной командой руководителя ведомства Андрея Белоусова, которая будет помогать ему работать для достижения победы в спецоперации, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны: первым замглавы военного ведомства стал Леонид Горнин, Анна Цивилева и Павел Фрадков назначены заместителями министра. "Закономерно, что приход Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ требует появления новой команды заместителей, которые будут осуществлять свои полномочия для достижения самой главной и важной цели - победы России в специальной военной операции", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что новые назначения позволят придать динамизма и повысить эффективность работы военного ведомства и Вооруженных сил. "Анна Цивилева - известный политик, которая внесла огромный вклад в развитие программ по социальной и реабилитационной поддержке военнослужащих и семей участников СВО. Она проявила себя как человек, сердцем болеющий за наших бойцов, поэтому её кураторство "социального блока" - совершенно правильный кадровый ход", - сказал Коротченко. Говоря о Павле Фрадкове, собеседник агентства напомнил, что тот занимал пост заместителя управляющего делами президента. "Фрадков - опытный управленец, патриот-государственник, сын бывшего премьер-министра РФ, в настоящее время руководителя Российского института стратегических исследований Михаила Ефимовича Фрадкова. Он известен своей честностью, грамотным ведением порученных ему проектов. Уверен, он впишется в новую команду и будет опорой Белоусова", - отметил Коротченко. Аналитик добавил, что назначение на пост первого замминистра обороны Леонида Горнина преследует цель выполнить обозначенную президентом РФ задачу: встроить гособоронзаказ в общий экономический механизм страны и обеспечить эффективный контроль за выделяемыми бюджетными средствами.
https://realty.ria.ru/20240617/tsivileva-1953470033.html
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https://ria.ru/20240617/minoborony-1953470275.html
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россия, игорь коротченко, андрей белоусов, леонид горнин, российский институт стратегических исследований
Россия, Игорь Коротченко, Андрей Белоусов, Леонид Горнин, Российский институт стратегических исследований
Военный аналитик оценил новую команду заместителей министра обороны

Коротченко: новые назначения помогут придать повысить эффективность работы МО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые заместители министра обороны РФ станут надежной командой руководителя ведомства Андрея Белоусова, которая будет помогать ему работать для достижения победы в спецоперации, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны: первым замглавы военного ведомства стал Леонид Горнин, Анна Цивилева и Павел Фрадков назначены заместителями министра.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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"Закономерно, что приход Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ требует появления новой команды заместителей, которые будут осуществлять свои полномочия для достижения самой главной и важной цели - победы России в специальной военной операции", - сказал Коротченко.
Аналитик отметил, что новые назначения позволят придать динамизма и повысить эффективность работы военного ведомства и Вооруженных сил.
"Анна Цивилева - известный политик, которая внесла огромный вклад в развитие программ по социальной и реабилитационной поддержке военнослужащих и семей участников СВО. Она проявила себя как человек, сердцем болеющий за наших бойцов, поэтому её кураторство "социального блока" - совершенно правильный кадровый ход", - сказал Коротченко.
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Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей
Вчера, 16:59
Говоря о Павле Фрадкове, собеседник агентства напомнил, что тот занимал пост заместителя управляющего делами президента.
"Фрадков - опытный управленец, патриот-государственник, сын бывшего премьер-министра РФ, в настоящее время руководителя Российского института стратегических исследований Михаила Ефимовича Фрадкова. Он известен своей честностью, грамотным ведением порученных ему проектов. Уверен, он впишется в новую команду и будет опорой Белоусова", - отметил Коротченко.
Аналитик добавил, что назначение на пост первого замминистра обороны Леонида Горнина преследует цель выполнить обозначенную президентом РФ задачу: встроить гособоронзаказ в общий экономический механизм страны и обеспечить эффективный контроль за выделяемыми бюджетными средствами.
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РоссияИгорь КоротченкоАндрей БелоусовЛеонид ГорнинРоссийский институт стратегических исследований
 
 
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