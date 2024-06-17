https://ria.ru/20240617/korabli-1953469816.html

Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану

Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану - РИА Новости, 17.06.2024

Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану

Отряд российских боевых кораблей покидает Кубу, за их отбытием наблюдают местные жители, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:58

2024-06-17T16:58

2024-06-17T18:10

гавана

безопасность

куба

северный флот вмф россии

адмирал горшков (фрегат)

мигель диас-канель бермудес

дмитрий песков

гуантанамо (город)

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ГАВАНА, 17 июн — РИА Новости. Отряд российских боевых кораблей покидает Кубу, за их отбытием наблюдают местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Присутствие у берегов острова тактической группы из четырех кораблей вызвало интерес у многих кубинцев. Так, на борт фрегата "Адмирал Горшков" поднялся лидер страны Мигель Диас-Канель Бермудес.В среду, 12 июня, в порт Гаваны вошли российские атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит проходил под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева. В программу пребывания российских моряков на Кубе входили встречи с командованием ВМФ республики и губернатором Гаваны, а также посещение исторических и культурных мест.Несмотря на то что визит проходил в рамках международных правил, Южное командование Вооруженных сил США направило в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. По данным CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, ее цель — "слежка за русскими". При этом один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают прибытие российских кораблей на Кубу как угрозу.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию со стороны Соединенных Штатов, напомнил, что военные учения — нормальная практика для государств, особенно для такой крупной морской державы, как Россия.

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https://ria.ru/20240613/tramp-1952732330.html

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

гавана

куба

гуантанамо (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отбытие российских боевых кораблей из Гаваны Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-17T16:58 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гавана, безопасность, куба, северный флот вмф россии, адмирал горшков (фрегат), мигель диас-канель бермудес, дмитрий песков, гуантанамо (город), вооруженные силы сша