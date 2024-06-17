https://ria.ru/20240617/korabli-1953469816.html
Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану
Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану - РИА Новости, 17.06.2024
Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану
Отряд российских боевых кораблей покидает Кубу, за их отбытием наблюдают местные жители, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:58
2024-06-17T16:58
2024-06-17T18:10
гавана
безопасность
куба
северный флот вмф россии
адмирал горшков (фрегат)
мигель диас-канель бермудес
дмитрий песков
гуантанамо (город)
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ГАВАНА, 17 июн — РИА Новости. Отряд российских боевых кораблей покидает Кубу, за их отбытием наблюдают местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Присутствие у берегов острова тактической группы из четырех кораблей вызвало интерес у многих кубинцев. Так, на борт фрегата "Адмирал Горшков" поднялся лидер страны Мигель Диас-Канель Бермудес.В среду, 12 июня, в порт Гаваны вошли российские атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит проходил под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева. В программу пребывания российских моряков на Кубе входили встречи с командованием ВМФ республики и губернатором Гаваны, а также посещение исторических и культурных мест.Несмотря на то что визит проходил в рамках международных правил, Южное командование Вооруженных сил США направило в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. По данным CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, ее цель — "слежка за русскими". При этом один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают прибытие российских кораблей на Кубу как угрозу.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию со стороны Соединенных Штатов, напомнил, что военные учения — нормальная практика для государств, особенно для такой крупной морской державы, как Россия.
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https://ria.ru/20240613/tramp-1952732330.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
гавана
куба
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Отбытие российских боевых кораблей из Гаваны
Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-17T16:58
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PT0M31S
РИА Новости
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гавана, безопасность, куба, северный флот вмф россии, адмирал горшков (фрегат), мигель диас-канель бермудес, дмитрий песков, гуантанамо (город), вооруженные силы сша
Гавана, Безопасность, Куба, Северный флот ВМФ России, Адмирал Горшков (фрегат), Мигель Диас-Канель Бермудес, Дмитрий Песков, Гуантанамо (город), Вооруженные силы США
Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану
Отряд из четырех российских боевых кораблей покидает Гавану