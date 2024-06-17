https://ria.ru/20240617/konteynery-1953340160.html
Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки
Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки
Ситуация в Красном море, которая длится уже около полугода, стала одной из причин нехватки контейнеров в Китае, что в свою очередь отразилось на росте тарифов... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:32
2024-06-17T10:32
2024-06-17T10:32
красное море
суэцкий канал
оаэ
международная морская организация
ансар алла
экономика
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МОСКВА, 17 июн -РИА Новости. Ситуация в Красном море, которая длится уже около полугода, стала одной из причин нехватки контейнеров в Китае, что в свою очередь отразилось на росте тарифов на грузоперевозки, рассказали РИА Новости в Asia Import Group. "Стоит отметить, что ситуация в Красном море спровоцировала большую проблему – увеличение срока оборачиваемости контейнеров из-за того, что многие судоходные компании боятся отправлять суда через Суэцкий канал и теперь перемещают грузы из Азии в Европу вокруг Африки. Время возврата контейнеров в пункт отправки увеличивается в два раза. Из-за этого, в частности, возникла их нехватка в Китае, спровоцировавшая рост тарифов на грузоперевозки, в том числе в Россию, а также увеличение сроков доставки товаров. Причем это сильно отразилось на ж/д отправках", - отметили в компании. Директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин добавил РИА Новости, что из-за дисбаланса в ритмичности судозаходов возникают простои в портах Персидского залива. "На фоне сбоев в расписании регулярных рейсов морских линий, в крупнейшем порту ОАЭ, Джебель-Али, заторы при погрузке. Площадка старается стабилизировать ситуацию, совершенствует процедуры, чтобы справиться с растущим объемом. По состоянию на июнь, средний срок обработки контейнеров в порту действительно сократился по сравнению с мартом, но пока только на 20%, до семи дней. Транзитный срок доставки между Россией и ОАЭ составляет 35-40 дней", - пояснил он. При этом некоторые фидерные суда с российскими грузами продолжают доставлять отправления по маршруту через Суэцкий канал, несмотря на рост страховых расходов, отметил Чичин. Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев пояснил, что грузоотправителей беспокоит не только потенциальная опасность для своих судов, грузов и персонала, но и расходы, связанные со страхованием от таких рисков. "Страховые компании увеличили премии по военным рискам для судов в Красном море. Если эти премии продолжат расти, то стоимость судоходства в Красном море может стать чрезмерно дорогой", - сказал он. О ситуации в Красном море Многие крупные судоходные компании перестали транспортировать грузы через Красное море, переориентировавшись на перемещение вокруг Африки. Так, четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий, CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd, временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход — через мыс Доброй Надежды. По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.
https://ria.ru/20240113/kitay-1921084474.html
https://ria.ru/20240116/sboi-1921547760.html
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красное море, суэцкий канал, оаэ, международная морская организация, ансар алла, экономика
Красное море, Суэцкий канал, ОАЭ, Международная морская организация, Ансар Алла, Экономика
Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки
Эксперт: ситуация в Красном море стала причиной роста тарифов на грузоперевозки
МОСКВА, 17 июн -РИА Новости. Ситуация в Красном море, которая длится уже около полугода, стала одной из причин нехватки контейнеров в Китае, что в свою очередь отразилось на росте тарифов на грузоперевозки, рассказали РИА Новости в Asia Import Group.
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"Стоит отметить, что ситуация в Красном море спровоцировала большую проблему – увеличение срока оборачиваемости контейнеров из-за того, что многие судоходные компании боятся отправлять суда через Суэцкий канал и теперь перемещают грузы из Азии в Европу вокруг Африки. Время возврата контейнеров в пункт отправки увеличивается в два раза. Из-за этого, в частности, возникла их нехватка в Китае, спровоцировавшая рост тарифов на грузоперевозки, в том числе в Россию, а также увеличение сроков доставки товаров. Причем это сильно отразилось на ж/д отправках", - отметили в компании.
Директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин добавил РИА Новости, что из-за дисбаланса в ритмичности судозаходов возникают простои в портах Персидского залива.
"На фоне сбоев в расписании регулярных рейсов морских линий, в крупнейшем порту ОАЭ, Джебель-Али, заторы при погрузке. Площадка старается стабилизировать ситуацию, совершенствует процедуры, чтобы справиться с растущим объемом. По состоянию на июнь, средний срок обработки контейнеров в порту действительно сократился по сравнению с мартом, но пока только на 20%, до семи дней. Транзитный срок доставки между Россией и ОАЭ составляет 35-40 дней", - пояснил он.
При этом некоторые фидерные суда с российскими грузами продолжают доставлять отправления по маршруту через Суэцкий канал, несмотря на рост страховых расходов, отметил Чичин.
Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев пояснил, что грузоотправителей беспокоит не только потенциальная опасность для своих судов, грузов и персонала, но и расходы, связанные со страхованием от таких рисков.
"Страховые компании увеличили премии по военным рискам для судов в Красном море. Если эти премии продолжат расти, то стоимость судоходства в Красном море может стать чрезмерно дорогой", - сказал он.
О ситуации в Красном море
Многие крупные судоходные компании перестали транспортировать грузы через Красное море, переориентировавшись на перемещение вокруг Африки. Так, четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий, CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd, временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход — через мыс Доброй Надежды. По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.