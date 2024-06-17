https://ria.ru/20240617/konteynery-1953340160.html

Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки

Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки - РИА Новости, 17.06.2024

Эксперт назвал одну из причин роста тарифов на грузоперевозки

Ситуация в Красном море, которая длится уже около полугода, стала одной из причин нехватки контейнеров в Китае, что в свою очередь отразилось на росте тарифов... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:32

2024-06-17T10:32

2024-06-17T10:32

красное море

суэцкий канал

оаэ

международная морская организация

ансар алла

экономика

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МОСКВА, 17 июн -РИА Новости. Ситуация в Красном море, которая длится уже около полугода, стала одной из причин нехватки контейнеров в Китае, что в свою очередь отразилось на росте тарифов на грузоперевозки, рассказали РИА Новости в Asia Import Group. "Стоит отметить, что ситуация в Красном море спровоцировала большую проблему – увеличение срока оборачиваемости контейнеров из-за того, что многие судоходные компании боятся отправлять суда через Суэцкий канал и теперь перемещают грузы из Азии в Европу вокруг Африки. Время возврата контейнеров в пункт отправки увеличивается в два раза. Из-за этого, в частности, возникла их нехватка в Китае, спровоцировавшая рост тарифов на грузоперевозки, в том числе в Россию, а также увеличение сроков доставки товаров. Причем это сильно отразилось на ж/д отправках", - отметили в компании. Директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин добавил РИА Новости, что из-за дисбаланса в ритмичности судозаходов возникают простои в портах Персидского залива. "На фоне сбоев в расписании регулярных рейсов морских линий, в крупнейшем порту ОАЭ, Джебель-Али, заторы при погрузке. Площадка старается стабилизировать ситуацию, совершенствует процедуры, чтобы справиться с растущим объемом. По состоянию на июнь, средний срок обработки контейнеров в порту действительно сократился по сравнению с мартом, но пока только на 20%, до семи дней. Транзитный срок доставки между Россией и ОАЭ составляет 35-40 дней", - пояснил он. При этом некоторые фидерные суда с российскими грузами продолжают доставлять отправления по маршруту через Суэцкий канал, несмотря на рост страховых расходов, отметил Чичин. Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев пояснил, что грузоотправителей беспокоит не только потенциальная опасность для своих судов, грузов и персонала, но и расходы, связанные со страхованием от таких рисков. "Страховые компании увеличили премии по военным рискам для судов в Красном море. Если эти премии продолжат расти, то стоимость судоходства в Красном море может стать чрезмерно дорогой", - сказал он. О ситуации в Красном море Многие крупные судоходные компании перестали транспортировать грузы через Красное море, переориентировавшись на перемещение вокруг Африки. Так, четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий, CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd, временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход — через мыс Доброй Надежды. По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.

https://ria.ru/20240113/kitay-1921084474.html

https://ria.ru/20240116/sboi-1921547760.html

https://ria.ru/20240508/kitay-1944659315.html

красное море

суэцкий канал

оаэ

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красное море, суэцкий канал, оаэ, международная морская организация, ансар алла, экономика