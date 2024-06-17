Мировые лидеры провалили задачу по предотвращению конфликтов, заявили в ООН
Гриффитс: мировые лидеры провалили задачу по предотвращению военных конфликтов
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировые лидеры не справляются с задачей предотвращения военных конфликтов, провал в том числе выражается в безграничной поддержке некоторыми лидерами союзников в военное время, пишет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в своей статье в газете New York Times в преддверии ухода с поста.
"Страдания миллионов людей – явное свидетельство того, что мы не справляемся…, по моему мнению, это провал мировых лидеров: они подвели человечество, нарушив договор между простыми людьми и теми, кто наделен властью", - полагает он, упоминая, в частности, конфликты в секторе Газа, Эфиопии, Судане, Сирии и на Украине.
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При этом Гриффитс не считает, что в этой проблеме виновата сама Организация Объединенных Наций. По его мнению, эффективность ООН определяется обязательствами и усилиями её членов, а также их ресурсами, которые они вкладывают.
Несостоятельность лидеров государств, по его мнению, также проявляется и в том, что некоторые страны практически безоговорочно поддерживают своих союзников в военное время, несмотря на массовые страдания населения и потенциальные нарушения международного гуманитарного права.
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"В частности, это можно наблюдать в Газе, где жизни мирных жителей и инфраструктура подвергаются чрезмерному ущербу. Также это можно видеть в препятствии и политизации гуманитарной помощи, в то время как распространяются голод и болезни, а гуманитарные работники, медицинские работники и журналисты несут неприемлемые потери", - подчеркнул Гриффитс и призвал мировых лидеров отбросить "узкие интересы, разногласия и конфликты" и вернуть в основу международных отношений "человечность, сотрудничество и надежды людей на лучший, более равноправный мир".
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