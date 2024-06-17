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Мировые лидеры провалили задачу по предотвращению конфликтов, заявили в ООН - РИА Новости, 17.06.2024
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12:36 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/konflikty-1953389429.html
Мировые лидеры провалили задачу по предотвращению конфликтов, заявили в ООН
Мировые лидеры провалили задачу по предотвращению конфликтов, заявили в ООН - РИА Новости, 17.06.2024
Мировые лидеры провалили задачу по предотвращению конфликтов, заявили в ООН
Мировые лидеры не справляются с задачей предотвращения военных конфликтов, провал в том числе выражается в безграничной поддержке некоторыми лидерами союзников... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:36
2024-06-17T12:36
в мире
израиль
эфиопия
судан
мартин гриффитс
оон
хамас
конгресс сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировые лидеры не справляются с задачей предотвращения военных конфликтов, провал в том числе выражается в безграничной поддержке некоторыми лидерами союзников в военное время, пишет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в своей статье в газете New York Times в преддверии ухода с поста. "Страдания миллионов людей – явное свидетельство того, что мы не справляемся…, по моему мнению, это провал мировых лидеров: они подвели человечество, нарушив договор между простыми людьми и теми, кто наделен властью", - полагает он, упоминая, в частности, конфликты в секторе Газа, Эфиопии, Судане, Сирии и на Украине. При этом Гриффитс не считает, что в этой проблеме виновата сама Организация Объединенных Наций. По его мнению, эффективность ООН определяется обязательствами и усилиями её членов, а также их ресурсами, которые они вкладывают. Несостоятельность лидеров государств, по его мнению, также проявляется и в том, что некоторые страны практически безоговорочно поддерживают своих союзников в военное время, несмотря на массовые страдания населения и потенциальные нарушения международного гуманитарного права. "В частности, это можно наблюдать в Газе, где жизни мирных жителей и инфраструктура подвергаются чрезмерному ущербу. Также это можно видеть в препятствии и политизации гуманитарной помощи, в то время как распространяются голод и болезни, а гуманитарные работники, медицинские работники и журналисты несут неприемлемые потери", - подчеркнул Гриффитс и призвал мировых лидеров отбросить "узкие интересы, разногласия и конфликты" и вернуть в основу международных отношений "человечность, сотрудничество и надежды людей на лучший, более равноправный мир". Конгресс США весной проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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в мире, израиль, эфиопия, судан, мартин гриффитс, оон, хамас, конгресс сша
В мире, Израиль, Эфиопия, Судан, Мартин Гриффитс, ООН, ХАМАС, Конгресс США
Мировые лидеры провалили задачу по предотвращению конфликтов, заявили в ООН

Гриффитс: мировые лидеры провалили задачу по предотвращению военных конфликтов

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировые лидеры не справляются с задачей предотвращения военных конфликтов, провал в том числе выражается в безграничной поддержке некоторыми лидерами союзников в военное время, пишет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в своей статье в газете New York Times в преддверии ухода с поста.
"Страдания миллионов людей – явное свидетельство того, что мы не справляемся…, по моему мнению, это провал мировых лидеров: они подвели человечество, нарушив договор между простыми людьми и теми, кто наделен властью", - полагает он, упоминая, в частности, конфликты в секторе Газа, Эфиопии, Судане, Сирии и на Украине.
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При этом Гриффитс не считает, что в этой проблеме виновата сама Организация Объединенных Наций. По его мнению, эффективность ООН определяется обязательствами и усилиями её членов, а также их ресурсами, которые они вкладывают.
Несостоятельность лидеров государств, по его мнению, также проявляется и в том, что некоторые страны практически безоговорочно поддерживают своих союзников в военное время, несмотря на массовые страдания населения и потенциальные нарушения международного гуманитарного права.
«
"В частности, это можно наблюдать в Газе, где жизни мирных жителей и инфраструктура подвергаются чрезмерному ущербу. Также это можно видеть в препятствии и политизации гуманитарной помощи, в то время как распространяются голод и болезни, а гуманитарные работники, медицинские работники и журналисты несут неприемлемые потери", - подчеркнул Гриффитс и призвал мировых лидеров отбросить "узкие интересы, разногласия и конфликты" и вернуть в основу международных отношений "человечность, сотрудничество и надежды людей на лучший, более равноправный мир".
Конгресс США весной проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильЭфиопияСуданМартин ГриффитсООНХАМАСКонгресс США
 
 
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