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В Германии заявили, что конференция по Украине не принесла результатов - РИА Новости, 17.06.2024
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06:13 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953311342.html
В Германии заявили, что конференция по Украине не принесла результатов
В Германии заявили, что конференция по Украине не принесла результатов - РИА Новости, 17.06.2024
В Германии заявили, что конференция по Украине не принесла результатов
Конференция по Украине, проведенная в Швейцарии, не могла дать никаких результатов, поскольку в ней не принимала участие Россия, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T06:13
2024-06-17T06:13
в мире
украина
ватикан
ирак
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине, проведенная в Швейцарии, не могла дать никаких результатов, поскольку в ней не принимала участие Россия, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия. США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. Поэтому (Владимир - ред.) Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить. Это принятие желаемого за действительное и (это) далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит", - сказал Котре. В качестве положительного примера для возможного мирного процесса между Россией и Украиной депутат привел переговоры между Арменией и Азербайджаном. "Может быть только один первый шаг (на пути к миру - ред.): безоговорочное прекращение огня. Тогда должны соблюдаться права меньшинств. И точно так же, как Мексика не может стать членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), точно так же Украина не может стать членом НАТО, если учитывать интересы безопасности России. Территориальные вопросы должны решаться совместно воюющими сторонами. В настоящее время именно это делают Армения и Азербайджан", - добавил Котре. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, украина, ватикан, ирак, штеффен котре, джо байден, германия
В мире, Украина, Ватикан, Ирак, Штеффен Котре, Джо Байден, Германия
В Германии заявили, что конференция по Украине не принесла результатов

Депутат АдГ Котре: конференция по Украине не принесла никаких результатов

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине, проведенная в Швейцарии, не могла дать никаких результатов, поскольку в ней не принимала участие Россия, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия. США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. Поэтому (Владимир - ред.) Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить. Это принятие желаемого за действительное и (это) далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит", - сказал Котре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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В качестве положительного примера для возможного мирного процесса между Россией и Украиной депутат привел переговоры между Арменией и Азербайджаном.
"Может быть только один первый шаг (на пути к миру - ред.): безоговорочное прекращение огня. Тогда должны соблюдаться права меньшинств. И точно так же, как Мексика не может стать членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), точно так же Украина не может стать членом НАТО, если учитывать интересы безопасности России. Территориальные вопросы должны решаться совместно воюющими сторонами. В настоящее время именно это делают Армения и Азербайджан", - добавил Котре.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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