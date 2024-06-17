https://ria.ru/20240617/kompressory-1953495816.html

Группа ГМС вложит 11,9 млрд рублей в локализацию сверхмощных компрессоров

Группа ГМС вложит 11,9 млрд рублей в локализацию сверхмощных компрессоров - РИА Новости, 17.06.2024

Группа ГМС вложит 11,9 млрд рублей в локализацию сверхмощных компрессоров

Один из ведущих российских производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования – Группа ГМС вложит 11,9 миллиарда рублей в строительство... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:45

2024-06-17T18:45

2024-06-17T20:25

технологии

россия

гмс

новатэк

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Один из ведущих российских производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования – Группа ГМС вложит 11,9 миллиарда рублей в строительство комплекса по испытанию сверхмощных компрессоров для сжижения природного газа, сообщили РИА Новости в машиностроительном холдинге.Проект поддерживается государством, на его реализацию Минпромторг выделил субсидию в размере 6,7 миллиарда рублей.Испытательный стенд с закрытым газовым контуром возводится в Зеленодольске (Республика Татарстан) на площадке предприятия "Казанькомпрессормаш", производящего компрессоры для газопроводов и компрессорных станций. Как сообщили в компании, к настоящему моменту полностью завершены фундаменты, идет монтаж основного здания и площадочных объектов. Затем на площадку поступят краны грузоподъемностью 400 и 200 тонн, а поставка всего основного оборудования завершится в третьем квартале текущего года при плановом сроке ввода объекта в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.Технология проектаКак рассказали в компании, при крупнотоннажном сжижении природного газа применяются компрессорные агрегаты хладагента большой мощности (до 110 мегаватт). Такие агрегаты необходимо очень тщательно испытывать: сначала испытываются опытные образцы, а затем проводятся приемосдаточные испытания перед отправкой продукции заказчику."Технологию, которая будет работать на новом испытательном стенде, на данный момент умеют применять лишь несколько международных игроков. Российских аналогов до недавнего времени пока не было. Проект на базе "Казанькомпрессормаша" призван изменить эту ситуацию", - утверждают в Группе ГМС.Ранее компания реализовала пилотный проект производства высокотехнологичного основного компрессора смешанного хладагента для технологии "Арктический каскад" ПАО "Новатэк".Директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова напоминает, что первые технологические санкции коснулись российского ТЭК десять лет назад, однако их номенклатура значительно расширилась в 2022 году, что вынудило отечественные нефтегазовые компании искать альтернативы западным провайдерам технологий."Есть правительственная задача по наращиванию производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн к 2030 году. Здесь компрессорные агрегаты большой мощности будут очень востребованы", - уверена Белова.На пути к технологической независимостиС 1990-х годов предприятия Группы ГМС работали в условиях жесткой конкуренции со стороны международных концернов, проделав за этот период огромную работу по импортозамещению. В 2022 году в условиях новой экономической реальности перед Группой встала задача по полной локализации продукции, ранее поставляемой в Россию крупнейшими международными компаниями.Среди таких проектов можно назвать запуск на базе предприятия "ГМС Ливгидромаш" производства насосного оборудования большой мощности для нефтегазовой, атомной и тепловой энергетической отраслей.Группа ГМС исторически является одним из ведущих поставщиков "Росатома" в области насосного оборудования, эксплуатируемого на всех АЭС как на территории России, так и на зарубежных станциях, построенных по российскому проекту. В 2022 году были потеряны производственные мощности Группы на Украине, и сегодня компания уверенно восстанавливает необходимые компетенции, освоив производство критически важных для АЭС насосов.После ухода производителей из недружественных стран дефицит мощностей возник и в производстве насосов для тепловой энергетики. После 2022 года Группа форсированно разработала и освоила производство всех основных конструктивов по продуктовой линейке насосного оборудования для энергетики (питательные, сетевые, конденсатные). Как считают в компании, реализация второго этапа инвестиционного проекта на базе "ГМС Ливгидромаш" в 2024-2025 годах позволит кратно увеличить выпуск данной номенклатуры и устранить дефицит.При поддержке Минпромторга РФ Группой также реализуется программа разработки основных базовых конструктивов насосов по стандартам API для крупнотоннажных производств СПГ. Под эту программу предоставлена государственная субсидия в размере 300 миллионов рублей.В 2023 году в рамках процессов по импортозамещению Группой было создано новое направление бизнеса – Технологии переработки нефти и газа. Здесь основной задачей является сервис динамического оборудования зарубежного производства (насосы, компрессоры, турбины), изготовление запчастей для него, а при необходимости - замена выбывающего оборудования на аналогичное отечественного производства, разработанное и изготовленное с использованием технологии обратного инжиниринга.По данным ГМС, с 2014 года общая сумма инвестиций в модернизацию и создание новых производственных мощностей составила более 18,3 миллиарда рублей.Рекордные результатыГруппа ГМС раскрыла детали проекта по созданию испытательного стенда вскоре после обнародования финансовых результатов за первый квартал 2024 года. Так, консолидированная выручка холдинга по МСФО в годовом выражении выросла на 43% и достигла 16,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации) повысился на 46% до рекордных 2,7 миллиарда рублей.Рост финансовых показателей Группы ГМС является яркой иллюстрацией того, что импортозамещение в отечественном машиностроении - это уже объективная тенденция, которая реализуется прежде всего лидерами рынка, отмечает советник президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества Максим Кузнецов."При этом прорывной точкой роста стал дивизион компрессоров, где выручка в первом квартале 2024 года выросла более чем в два раза до 7 миллиардов рублей, а EBITDA – почти в пять раз до 820 миллионов рублей. Характерно, что флагманами становятся проекты и технические решения именно в сфере высокотехнологичного компрессорного оборудования, которое является критически важными технологиями для большинства базовых отраслей российской промышленности, где до недавнего времени основными поставщиками данного оборудования выступали американские, европейские и японские компании", - говорит эксперт.Социальная ответственностьВ холдинге не забывают и о социальной ответственности. На его предприятиях, где сегодня работают более 10 тысяч человек, создаются новые рабочие места, в том числе высококвалифицированные, что связано с вводом в эксплуатацию современного оборудования. По данным Группы ГМС, средний уровень заработной платы в 2023 году в целом по Группе на 14% превышал средний уровень по стране и составлял 85260 рублей. В связи с этим на предприятиях компании наблюдается относительно небольшая текучесть кадров.В Группе также отмечают, что сама компания и ее основные предприятия входят в число крупнейших налогоплательщиков регионов присутствия. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за 10 лет (с 2014 года по настоящее время) составила 78 миллиардов рублей.Предприятия Группы ГМС активно участвуют в развитии регионов, в которых работают, и поддерживают их жителей. Только с 2021 по 2023 годы предприятия холдинга направили более 250 миллионов рублей на цели благотворительности и социальной поддержки, в том числе на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей, развитие спорта, в том числе детского, поддержку образовательных учреждений, общественных и ветеранских организаций.

https://ria.ru/20240403/krioazs-1937701708.html

https://ria.ru/20240527/rosatom-1948724555.html

https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html

https://ria.ru/20240606/gazokhimiya-1951170678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, гмс , новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика