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СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников
Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:52
2024-06-17T14:52
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов, сообщает британская газета Financial Times. "Международные оборонные компании нанимают работников с наибольшей скоростью с конца холодной войны, так как индустрия стремится выполнить заказы, которые приближаются к рекордным высотам", - пишет издание. В распоряжении Financial Times оказались планы по найму работников 20 крупных и средних американских и европейских оборонных и аэрокосмических компаний, из которых следует, что в этом году организации стремятся нанять десятки тысяч человек. Согласно этим документам, у трех крупнейших компаний-подрядчиков в США, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, в общей сложности почти 6 тысяч вакансий, которые необходимо заполнить. Кроме того, еще десять компаний стремятся увеличить число позиций в целом до 37 тысяч, что составляет почти 10% от их совокупной рабочей силы. Среди оборонных компаний с рекордным ростом темпов найма работников издание называет итальянскую Leonardo, немецкую Reinmetall, норвежско-финскую группу компаний Nammo, французскую Thales и ряд других. "С начала холодной войны это самый интенсивный период для оборонного сектора с самым высоким ростом в объемах заказов за относительно короткий период времени", - заявил газете генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной торговой ассоциации ASD Ян Пай. Как отмечает издание, это обусловлено тем, что правительства увеличили военные расходы с начала военных действий на Украине, а также на фоне напряженной геополитической ситуации по всему миру. Компании открывают вакансии по всем направлениям - востребованы как и инженеры, разработчики и аналитики в сфере кибербезопасности, так и сварщики и механики. "Внезапный всплеск заказов после десятилетий низких объемов, а также конкуренция за цифровые навыки со стороны технологических групп и рынок труда, все еще испытывающий нехватку персонала со времен COVID, - вот некоторые из факторов, обусловивших общеотраслевой рост найма", - подчеркивает газета.
https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html
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сша, украина, в мире
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников
FT: оборонные компании США и Европы в самом быстром темпе нанимают сотрудников
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов, сообщает британская газета
Financial Times.
"Международные оборонные компании нанимают работников с наибольшей скоростью с конца холодной войны, так как индустрия стремится выполнить заказы, которые приближаются к рекордным высотам", - пишет издание.
В распоряжении Financial Times оказались планы по найму работников 20 крупных и средних американских и европейских оборонных и аэрокосмических компаний, из которых следует, что в этом году организации стремятся нанять десятки тысяч человек.
Согласно этим документам, у трех крупнейших компаний-подрядчиков в США
, Lockheed Martin
, Northrop Grumman
и General Dynamics
, в общей сложности почти 6 тысяч вакансий, которые необходимо заполнить. Кроме того, еще десять компаний стремятся увеличить число позиций в целом до 37 тысяч, что составляет почти 10% от их совокупной рабочей силы. Среди оборонных компаний с рекордным ростом темпов найма работников издание называет итальянскую Leonardo, немецкую Reinmetall, норвежско-финскую группу компаний Nammo, французскую Thales и ряд других.
"С начала холодной войны это самый интенсивный период для оборонного сектора с самым высоким ростом в объемах заказов за относительно короткий период времени", - заявил газете генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной торговой ассоциации ASD Ян Пай.
Как отмечает издание, это обусловлено тем, что правительства увеличили военные расходы с начала военных действий на Украине
, а также на фоне напряженной геополитической ситуации по всему миру. Компании открывают вакансии по всем направлениям - востребованы как и инженеры, разработчики и аналитики в сфере кибербезопасности, так и сварщики и механики.
"Внезапный всплеск заказов после десятилетий низких объемов, а также конкуренция за цифровые навыки со стороны технологических групп и рынок труда, все еще испытывающий нехватку персонала со времен COVID, - вот некоторые из факторов, обусловивших общеотраслевой рост найма", - подчеркивает газета.