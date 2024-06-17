Рейтинг@Mail.ru
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kompanii-1953424509.html
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников
Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:52
2024-06-17T14:52
сша
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9208e10249368ae61ee238593c58aaae.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов, сообщает британская газета Financial Times. "Международные оборонные компании нанимают работников с наибольшей скоростью с конца холодной войны, так как индустрия стремится выполнить заказы, которые приближаются к рекордным высотам", - пишет издание. В распоряжении Financial Times оказались планы по найму работников 20 крупных и средних американских и европейских оборонных и аэрокосмических компаний, из которых следует, что в этом году организации стремятся нанять десятки тысяч человек. Согласно этим документам, у трех крупнейших компаний-подрядчиков в США, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, в общей сложности почти 6 тысяч вакансий, которые необходимо заполнить. Кроме того, еще десять компаний стремятся увеличить число позиций в целом до 37 тысяч, что составляет почти 10% от их совокупной рабочей силы. Среди оборонных компаний с рекордным ростом темпов найма работников издание называет итальянскую Leonardo, немецкую Reinmetall, норвежско-финскую группу компаний Nammo, французскую Thales и ряд других. "С начала холодной войны это самый интенсивный период для оборонного сектора с самым высоким ростом в объемах заказов за относительно короткий период времени", - заявил газете генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной торговой ассоциации ASD Ян Пай. Как отмечает издание, это обусловлено тем, что правительства увеличили военные расходы с начала военных действий на Украине, а также на фоне напряженной геополитической ситуации по всему миру. Компании открывают вакансии по всем направлениям - востребованы как и инженеры, разработчики и аналитики в сфере кибербезопасности, так и сварщики и механики. "Внезапный всплеск заказов после десятилетий низких объемов, а также конкуренция за цифровые навыки со стороны технологических групп и рынок труда, все еще испытывающий нехватку персонала со времен COVID, - вот некоторые из факторов, обусловивших общеотраслевой рост найма", - подчеркивает газета.
https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464128_427:0:1927:1125_1920x0_80_0_0_fc6eaf757f918bbdb5b2b29ee3ead838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире
США, Украина, В мире
СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников

FT: оборонные компании США и Европы в самом быстром темпе нанимают сотрудников

© Фото : ВВС ФинляндииФинские истребители F/A-18 Hornet на базе "Михаил Когэлничану" в Румынии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе Михаил Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : ВВС Финляндии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе "Михаил Когэлничану" в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов, сообщает британская газета Financial Times.
"Международные оборонные компании нанимают работников с наибольшей скоростью с конца холодной войны, так как индустрия стремится выполнить заказы, которые приближаются к рекордным высотам", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Москва снова напугала Европу
6 июня, 08:00
В распоряжении Financial Times оказались планы по найму работников 20 крупных и средних американских и европейских оборонных и аэрокосмических компаний, из которых следует, что в этом году организации стремятся нанять десятки тысяч человек.
Согласно этим документам, у трех крупнейших компаний-подрядчиков в США, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, в общей сложности почти 6 тысяч вакансий, которые необходимо заполнить. Кроме того, еще десять компаний стремятся увеличить число позиций в целом до 37 тысяч, что составляет почти 10% от их совокупной рабочей силы. Среди оборонных компаний с рекордным ростом темпов найма работников издание называет итальянскую Leonardo, немецкую Reinmetall, норвежско-финскую группу компаний Nammo, французскую Thales и ряд других.
"С начала холодной войны это самый интенсивный период для оборонного сектора с самым высоким ростом в объемах заказов за относительно короткий период времени", - заявил газете генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной торговой ассоциации ASD Ян Пай.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
27 мая, 08:00
Как отмечает издание, это обусловлено тем, что правительства увеличили военные расходы с начала военных действий на Украине, а также на фоне напряженной геополитической ситуации по всему миру. Компании открывают вакансии по всем направлениям - востребованы как и инженеры, разработчики и аналитики в сфере кибербезопасности, так и сварщики и механики.
"Внезапный всплеск заказов после десятилетий низких объемов, а также конкуренция за цифровые навыки со стороны технологических групп и рынок труда, все еще испытывающий нехватку персонала со времен COVID, - вот некоторые из факторов, обусловивших общеотраслевой рост найма", - подчеркивает газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
 
СШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала