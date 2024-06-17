https://ria.ru/20240617/kompanii-1953424509.html

СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников

СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ: оборонные компании США и Европы в быстром темпе нанимают сотрудников

Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:52

2024-06-17T14:52

2024-06-17T14:52

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов, сообщает британская газета Financial Times. "Международные оборонные компании нанимают работников с наибольшей скоростью с конца холодной войны, так как индустрия стремится выполнить заказы, которые приближаются к рекордным высотам", - пишет издание. В распоряжении Financial Times оказались планы по найму работников 20 крупных и средних американских и европейских оборонных и аэрокосмических компаний, из которых следует, что в этом году организации стремятся нанять десятки тысяч человек. Согласно этим документам, у трех крупнейших компаний-подрядчиков в США, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, в общей сложности почти 6 тысяч вакансий, которые необходимо заполнить. Кроме того, еще десять компаний стремятся увеличить число позиций в целом до 37 тысяч, что составляет почти 10% от их совокупной рабочей силы. Среди оборонных компаний с рекордным ростом темпов найма работников издание называет итальянскую Leonardo, немецкую Reinmetall, норвежско-финскую группу компаний Nammo, французскую Thales и ряд других. "С начала холодной войны это самый интенсивный период для оборонного сектора с самым высоким ростом в объемах заказов за относительно короткий период времени", - заявил газете генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной торговой ассоциации ASD Ян Пай. Как отмечает издание, это обусловлено тем, что правительства увеличили военные расходы с начала военных действий на Украине, а также на фоне напряженной геополитической ситуации по всему миру. Компании открывают вакансии по всем направлениям - востребованы как и инженеры, разработчики и аналитики в сфере кибербезопасности, так и сварщики и механики. "Внезапный всплеск заказов после десятилетий низких объемов, а также конкуренция за цифровые навыки со стороны технологических групп и рынок труда, все еще испытывающий нехватку персонала со времен COVID, - вот некоторые из факторов, обусловивших общеотраслевой рост найма", - подчеркивает газета.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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