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Путин посетит КНДР 18-19 июня - РИА Новости, 17.06.2024
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14:01 17.06.2024 (обновлено: 14:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kndr-1953412188.html
Путин посетит КНДР 18-19 июня
Путин посетит КНДР 18-19 июня - РИА Новости, 17.06.2024
Путин посетит КНДР 18-19 июня
Президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом КНДР, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:01
2024-06-17T14:41
кндр (северная корея)
политика
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пхеньян
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом КНДР, сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — говорится в заявлении. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html
https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html
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кндр (северная корея), политика, владивосток, пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, ким чен ир
КНДР (Северная Корея), Политика, Владивосток, Пхеньян, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Ким Чен Ир
Путин посетит КНДР 18-19 июня

Путин 18-19 июня совершит государственный визит в КНДР

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом КНДР, сообщила пресс-служба Кремля.
"По приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — говорится в заявлении.
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В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.
Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.
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