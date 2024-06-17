Путин посетит КНДР 18-19 июня
Путин 18-19 июня совершит государственный визит в КНДР
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом КНДР, сообщила пресс-служба Кремля.
"По приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — говорится в заявлении.
В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.
Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.
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