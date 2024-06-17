https://ria.ru/20240617/kndr-1953412188.html

Путин посетит КНДР 18-19 июня

Путин посетит КНДР 18-19 июня - РИА Новости, 17.06.2024

Путин посетит КНДР 18-19 июня

Президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом КНДР, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:01

2024-06-17T14:01

2024-06-17T14:41

кндр (северная корея)

политика

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пхеньян

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владимир путин

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом КНДР, сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — говорится в заявлении. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

кндр (северная корея), политика, владивосток, пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, ким чен ир