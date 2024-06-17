Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
Медведев обсудил украинский кризис с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао во время встречи на международном межпартийном форуме БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао во время встречи на международном межпартийном форуме БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во "Вконтакте", что обсудил украинский кризис и двусторонние отношения Москвы и Пекина с главой отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао.
"В ходе встречи с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао обсудили вопросы взаимодействия на международной арене, ряд практических аспектов российско-китайского сотрудничества. Признательны китайским друзьям за взвешенный подход к украинскому конфликту", - написал Медведев.
Встреча прошла во Владивостоке на полях межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит по инициативе "Единой России" в формате БРИКС+.