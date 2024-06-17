https://ria.ru/20240617/kitay-1953470503.html

Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао

Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во "Вконтакте", что обсудил украинский... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:00

2024-06-17T17:00

2024-06-17T17:00

специальная военная операция на украине

китай

россия

дмитрий медведев

в мире

брикс

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953373981_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_0df5f2e409e919fd0c380d434e7c72bc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во "Вконтакте", что обсудил украинский кризис и двусторонние отношения Москвы и Пекина с главой отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао. "В ходе встречи с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао обсудили вопросы взаимодействия на международной арене, ряд практических аспектов российско-китайского сотрудничества. Признательны китайским друзьям за взвешенный подход к украинскому конфликту", - написал Медведев. Встреча прошла во Владивостоке на полях межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит по инициативе "Единой России" в формате БРИКС+.

https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, дмитрий медведев, в мире, брикс, украина