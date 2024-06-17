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Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kitay-1953470503.html
Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во "Вконтакте", что обсудил украинский... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:00
2024-06-17T17:00
специальная военная операция на украине
китай
россия
дмитрий медведев
в мире
брикс
украина
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во "Вконтакте", что обсудил украинский кризис и двусторонние отношения Москвы и Пекина с главой отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао. "В ходе встречи с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао обсудили вопросы взаимодействия на международной арене, ряд практических аспектов российско-китайского сотрудничества. Признательны китайским друзьям за взвешенный подход к украинскому конфликту", - написал Медведев. Встреча прошла во Владивостоке на полях межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит по инициативе "Единой России" в формате БРИКС+.
https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html
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китай, россия, дмитрий медведев, в мире, брикс, украина
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, БРИКС, Украина
Медведев встретился с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао

Медведев обсудил украинский кризис с членом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао во время встречи на международном межпартийном форуме БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао во время встречи на международном межпартийном форуме БРИКС и стран партнеров Мировое большинство за многополярный мир во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао во время встречи на международном межпартийном форуме БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во "Вконтакте", что обсудил украинский кризис и двусторонние отношения Москвы и Пекина с главой отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао.
"В ходе встречи с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао обсудили вопросы взаимодействия на международной арене, ряд практических аспектов российско-китайского сотрудничества. Признательны китайским друзьям за взвешенный подход к украинскому конфликту", - написал Медведев.
Встреча прошла во Владивостоке на полях межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит по инициативе "Единой России" в формате БРИКС+.
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Специальная военная операция на УкраинеКитайРоссияДмитрий МедведевВ миреБРИКСУкраина
 
 
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