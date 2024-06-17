https://ria.ru/20240617/kitay-1953427332.html
Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности
Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 17.06.2024
Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности
Китай готов работать вместе с Россией и всем международным сообществом для реализации концепции общей и устойчивой безопасности, заявили в понедельник РИА... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:59
2024-06-17T14:59
2024-06-17T15:17
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай готов работать вместе с Россией и всем международным сообществом для реализации концепции общей и устойчивой безопасности, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. "Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными развивающимися державами, несут важную ответственность за поддержание международной и региональной безопасности и стабильности", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать инициативу российского президента. Отмечается, что "Китай готов работать с международным сообществом, включая Россию, для продвижения реализации Инициативы глобальной безопасности, претворения в жизнь концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, работать над тем, чтобы законные интересы безопасности всех стран сбалансированно учитывались, а также для мирного урегулирования разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций".
https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html
https://ria.ru/20240617/kitay-1953363969.html
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россия, китай, евразия, владимир путин, оон, в мире
Россия, Китай, Евразия, Владимир Путин, ООН, В мире
Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности
МИД КНР: Китай готов работать вместе с Россией и международным сообществом
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай готов работать вместе с Россией и всем международным сообществом для реализации концепции общей и устойчивой безопасности, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.
Ранее президент России Владимир Путин
, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии
и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН
получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
"Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными развивающимися державами, несут важную ответственность за поддержание международной и региональной безопасности и стабильности", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать инициативу российского президента.
Отмечается, что "Китай готов работать с международным сообществом, включая Россию, для продвижения реализации Инициативы глобальной безопасности, претворения в жизнь концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, работать над тем, чтобы законные интересы безопасности всех стран сбалансированно учитывались, а также для мирного урегулирования разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций".