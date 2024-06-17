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Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию - РИА Новости, 17.06.2024
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11:26 17.06.2024 (обновлено: 13:35 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kitay-1953363969.html
Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию
Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию - РИА Новости, 17.06.2024
Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию
Китай призвал Вашингтон прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:26
2024-06-17T13:35
в мире
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ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Китай призвал Вашингтон прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Надеемся, что США исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран", — сказал он. Речь, в частности, идет о расследовании, которое опубликовало агентство Рейтер. Из него следует, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, чтобы снизить влияние Пекина в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай обратил внимание на эту публикацию. По его словам, факты в очередной раз доказали, что США распространяют ложную информацию, манипулируя социальными сетями. "Отравлять общественное мнение и порочить образ других стран — это последовательная практика", — добавил он. При этом дипломат отметил, что США не только распространяли фейки о китайской вакцине, но и пытались очернить инициативу "Один пояс, один путь", а также публиковали клеветнические сообщения об избыточных мощностях Китая в производстве автомобилей на новых источниках энергии. Как утверждают авторы расследования Рейтер, пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, приобрела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты запугивали опасностью не только от китайской вакцины Sinovac, но и любой помощи со стороны КНР.
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
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в мире, технологии, китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Технологии, Китай, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию

МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию о других странах

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Китай призвал Вашингтон прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Надеемся, что США исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран", — сказал он.
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Речь, в частности, идет о расследовании, которое опубликовало агентство Рейтер. Из него следует, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, чтобы снизить влияние Пекина в Юго-Восточной Азии и за ее пределами.
Линь Цзянь подчеркнул, что Китай обратил внимание на эту публикацию. По его словам, факты в очередной раз доказали, что США распространяют ложную информацию, манипулируя социальными сетями.
"Отравлять общественное мнение и порочить образ других стран — это последовательная практика", — добавил он.
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При этом дипломат отметил, что США не только распространяли фейки о китайской вакцине, но и пытались очернить инициативу "Один пояс, один путь", а также публиковали клеветнические сообщения об избыточных мощностях Китая в производстве автомобилей на новых источниках энергии.
Как утверждают авторы расследования Рейтер, пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, приобрела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты запугивали опасностью не только от китайской вакцины Sinovac, но и любой помощи со стороны КНР.
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