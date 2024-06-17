https://ria.ru/20240617/kitay-1953363969.html

Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию

Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию - РИА Новости, 17.06.2024

Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию

Китай призвал Вашингтон прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:26

2024-06-17T11:26

2024-06-17T13:35

в мире

технологии

китай

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg

ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Китай призвал Вашингтон прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Надеемся, что США исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран", — сказал он. Речь, в частности, идет о расследовании, которое опубликовало агентство Рейтер. Из него следует, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, чтобы снизить влияние Пекина в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай обратил внимание на эту публикацию. По его словам, факты в очередной раз доказали, что США распространяют ложную информацию, манипулируя социальными сетями. "Отравлять общественное мнение и порочить образ других стран — это последовательная практика", — добавил он. При этом дипломат отметил, что США не только распространяли фейки о китайской вакцине, но и пытались очернить инициативу "Один пояс, один путь", а также публиковали клеветнические сообщения об избыточных мощностях Китая в производстве автомобилей на новых источниках энергии. Как утверждают авторы расследования Рейтер, пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, приобрела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты запугивали опасностью не только от китайской вакцины Sinovac, но и любой помощи со стороны КНР.

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

https://ria.ru/20240603/kitay-1950135593.html

https://ria.ru/20240229/kitay-1930160852.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша