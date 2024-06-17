https://ria.ru/20240617/kirovskaya-1953340668.html
Дни Кировской области стартуют в Совете Федерации
Дни Кировской области стартуют в Совете Федерации - РИА Новости, 17.06.2024
Дни Кировской области стартуют в Совете Федерации
Дни Кировской области начинаются в Совете Федерации в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:34
2024-06-17T10:34
2024-06-17T10:34
кировская область
кировская область
киров
александр соколов
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Дни Кировской области начинаются в Совете Федерации в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. "В течение трех дней в верхней палате парламента состоятся более 30 событий, посвященных вопросам развития региона и реализации крупных проектов в направлениях экономики, промышленности, культуры, социальной сферы", - говорится в сообщении. Кировскую делегацию на мероприятиях в верхней палате парламента России возглавляет губернатор Кировской области Александр Соколов. "В Год 650-летия Кирова используем все возможности, чтобы привлечь внимание к вятской земле. У нас много задач, связанных с развитием Кировской области. И уже на этапе подготовки к Дням региона мы получили серьезную поддержку в их решении", - цитирует пресс-служба слова Соколова. В рамках Дней Кировской области пройдут заседания постоянных комитетов Совета Федерации, на которых будут обсуждаться важнейшие для региона вопросы: создание кампуса мирового уровня, строительство южного обхода Кирова, дноуглубление реки Вятки, капремонт областного драматического театра, берегоукрепление в Белой Холунице, реализация других важных инфраструктурных и социальных проектов. "Девятнадцатого июня в Совете Федерации откроется выставка, посвященная достижениям Кировской области в различных отраслях. В тот же день на пленарном заседании Совета Федерации пройдёт "час Кировской области" с участием руководителей региональной исполнительной власти и законодательного собрания", - отмечается в сообщении. По традиции в рамках Дней субъекта в Совете Федерации запланированы совместные спортивные мероприятия: товарищеские матчи по футболу, волейболу и пулевой стрельбе.
https://ria.ru/20240612/kirov-1952350995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, киров, александр соколов, совет федерации рф, россия
Кировская область, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Совет Федерации РФ, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости.
Дни Кировской области начинаются в Совете Федерации в понедельник, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"В течение трех дней в верхней палате парламента состоятся более 30 событий, посвященных вопросам развития региона и реализации крупных проектов в направлениях экономики, промышленности, культуры, социальной сферы", - говорится в сообщении.
Кировскую делегацию на мероприятиях в верхней палате парламента России
возглавляет губернатор Кировской области Александр Соколов
.
"В Год 650-летия Кирова
используем все возможности, чтобы привлечь внимание к вятской земле. У нас много задач, связанных с развитием Кировской области. И уже на этапе подготовки к Дням региона мы получили серьезную поддержку в их решении", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
В рамках Дней Кировской области пройдут заседания постоянных комитетов Совета Федерации, на которых будут обсуждаться важнейшие для региона вопросы: создание кампуса мирового уровня, строительство южного обхода Кирова, дноуглубление реки Вятки, капремонт областного драматического театра, берегоукрепление в Белой Холунице, реализация других важных инфраструктурных и социальных проектов.
"Девятнадцатого июня в Совете Федерации откроется выставка, посвященная достижениям Кировской области в различных отраслях. В тот же день на пленарном заседании Совета Федерации пройдёт "час Кировской области" с участием руководителей региональной исполнительной власти и законодательного собрания", - отмечается в сообщении.
По традиции в рамках Дней субъекта в Совете Федерации запланированы совместные спортивные мероприятия: товарищеские матчи по футболу, волейболу и пулевой стрельбе.