https://ria.ru/20240617/kirovskaya-1953340668.html

Дни Кировской области стартуют в Совете Федерации

Дни Кировской области стартуют в Совете Федерации - РИА Новости, 17.06.2024

Дни Кировской области стартуют в Совете Федерации

Дни Кировской области начинаются в Совете Федерации в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:34

2024-06-17T10:34

2024-06-17T10:34

кировская область

кировская область

киров

александр соколов

совет федерации рф

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Дни Кировской области начинаются в Совете Федерации в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. "В течение трех дней в верхней палате парламента состоятся более 30 событий, посвященных вопросам развития региона и реализации крупных проектов в направлениях экономики, промышленности, культуры, социальной сферы", - говорится в сообщении. Кировскую делегацию на мероприятиях в верхней палате парламента России возглавляет губернатор Кировской области Александр Соколов. "В Год 650-летия Кирова используем все возможности, чтобы привлечь внимание к вятской земле. У нас много задач, связанных с развитием Кировской области. И уже на этапе подготовки к Дням региона мы получили серьезную поддержку в их решении", - цитирует пресс-служба слова Соколова. В рамках Дней Кировской области пройдут заседания постоянных комитетов Совета Федерации, на которых будут обсуждаться важнейшие для региона вопросы: создание кампуса мирового уровня, строительство южного обхода Кирова, дноуглубление реки Вятки, капремонт областного драматического театра, берегоукрепление в Белой Холунице, реализация других важных инфраструктурных и социальных проектов. "Девятнадцатого июня в Совете Федерации откроется выставка, посвященная достижениям Кировской области в различных отраслях. В тот же день на пленарном заседании Совета Федерации пройдёт "час Кировской области" с участием руководителей региональной исполнительной власти и законодательного собрания", - отмечается в сообщении. По традиции в рамках Дней субъекта в Совете Федерации запланированы совместные спортивные мероприятия: товарищеские матчи по футболу, волейболу и пулевой стрельбе.

https://ria.ru/20240612/kirov-1952350995.html

https://ria.ru/20240615/sabantuy-1953157344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, киров, александр соколов, совет федерации рф, россия