https://ria.ru/20240617/kipr-1953307846.html

На выборах в ЕП осуждали за пророссийские взгляды, заявили на Кипре

На выборах в ЕП осуждали за пророссийские взгляды, заявили на Кипре - РИА Новости, 17.06.2024

На выборах в ЕП осуждали за пророссийские взгляды, заявили на Кипре

На выборах в Европарламент на Кипре осуждали тех, кто заявлял о пророссийских взглядах, рассказал РИА Новости член муниципального совета Фамагусты Андреас... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:47

2024-06-17T04:47

2024-06-17T04:47

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россия

фамагуста

европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На выборах в Европарламент на Кипре осуждали тех, кто заявлял о пророссийских взглядах, рассказал РИА Новости член муниципального совета Фамагусты Андреас Теофилакту. "Есть люди вроде меня, которые публично заявляли, что Россия может оказать значительную поддержку Кипру, далеко от западных стандартов жизни. Меня сурово осудили за эти заявления, но да, я твердо верю, что Россия не может оставаться в стороне", - рассказал политик по итогам выборов. Выборы в Европейский парламент проходили с 6 по 9 июня. Европарламент - один из наднациональных политических институтов Европейского союза. Согласно Договору о Европейском Союзе, Европейский парламент совместно с Советом ЕС выполняет законодательную и бюджетную функции, а также функции политического контроля и консультирования. Европейский парламент представляет собой однопалатный орган, состоящий из "представителей граждан Союза".

https://ria.ru/20240610/vybory-1951918228.html

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в мире, кипр, россия, фамагуста, европарламент, евросоюз