https://ria.ru/20240617/kiev-1953514654.html

"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией

"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией - РИА Новости, 17.06.2024

"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией

Пока Киев отказывается от переговоров, Россия заглатывает Украину по кускам заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий live" политолог Константин Бондаренко. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:29

2024-06-17T19:29

2024-06-17T20:30

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пока Киев отказывается от переговоров, Россия заглатывает Украину по кускам заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий live" политолог Константин Бондаренко."Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать определенный шаг, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок. Именно эта политика мелких шагов достаточно эффективна", — отметил киевский аналитик.Бондаренко добавил, что Россия уже решила для себя важнейшую стратегическую задачу, пробив сухопутный коридор в Крым.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240617/kiev-1953469632.html

https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html

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