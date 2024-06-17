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"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией - РИА Новости, 17.06.2024
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19:29 17.06.2024 (обновлено: 20:30 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kiev-1953514654.html
"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией
"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией - РИА Новости, 17.06.2024
"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией
Пока Киев отказывается от переговоров, Россия заглатывает Украину по кускам заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий live" политолог Константин Бондаренко. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:29
2024-06-17T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
нато
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пока Киев отказывается от переговоров, Россия заглатывает Украину по кускам заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий live" политолог Константин Бондаренко."Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать определенный шаг, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок. Именно эта политика мелких шагов достаточно эффективна", — отметил киевский аналитик.Бондаренко добавил, что Россия уже решила для себя важнейшую стратегическую задачу, пробив сухопутный коридор в Крым.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953469632.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО
"По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров с Россией

Бондаренко: Россия заглатывает Украину по кускам

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пока Киев отказывается от переговоров, Россия заглатывает Украину по кускам заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий live" политолог Константин Бондаренко.
"Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать определенный шаг, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок. Именно эта политика мелких шагов достаточно эффективна", — отметил киевский аналитик.
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"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой
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Бондаренко добавил, что Россия уже решила для себя важнейшую стратегическую задачу, пробив сухопутный коридор в Крым.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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