"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой
Бортник: решение швейцарского саммита позволяет Киеву вести переговоры с Москвой
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкСтол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии позволяет Киеву обойти запрет на переговоры с Москвой, заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.
"По итогам решения швейцарского глобального "саммита мира" это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится <…>. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией", — утверждает аналитик.
Бортник призвал обратить внимание на изменение риторики киевских властей, которые в 2022 году приняли закон о запрете переговоров с Москвой, а в июне 2024 года поддержали в Швейцарии коммюнике с призывом к диалогу "между всеми сторонами".
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"Таким образом Украина, якобы опираясь на эту широкую международную коалицию, которая создана была в Швейцарии, на позиции других стран, на международное сообщество, фактически декларирует в итоговом документе саммита возможность, и в каких-то документах даже необходимость, переговоров с Россией <…>. Понимаете, в чем изменение позиции существенное", — отметил политолог.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Москвой. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зеленский как запретил вести переговоры, так и разрешит — в зависимости от его собственного настроения и указаний с Запада.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.