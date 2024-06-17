Рейтинг@Mail.ru
"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 17.06.2024 (обновлено: 21:16 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kiev-1953469632.html
"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой
"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой - РИА Новости, 17.06.2024
"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой
Итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии позволяет Киеву обойти запрет на переговоры с Москвой, заявил киевский политолог, директор Украинского... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:58
2024-06-17T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599440_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_3ee1fab4234f81dcbcd952f5f0b83353.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии позволяет Киеву обойти запрет на переговоры с Москвой, заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге."По итогам решения швейцарского глобального "саммита мира" это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится &lt;…&gt;. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией", — утверждает аналитик.Бортник призвал обратить внимание на изменение риторики киевских властей, которые в 2022 году приняли закон о запрете переговоров с Москвой, а в июне 2024 года поддержали в Швейцарии коммюнике с призывом к диалогу "между всеми сторонами".&quot;Таким образом Украина, якобы опираясь на эту широкую международную коалицию, которая создана была в Швейцарии, на позиции других стран, на международное сообщество, фактически декларирует в итоговом документе саммита возможность, и в каких-то документах даже необходимость, переговоров с Россией &lt;…&gt;. Понимаете, в чем изменение позиции существенное&quot;, — отметил политолог.Осенью 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Москвой. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зеленский как запретил вести переговоры, так и разрешит — в зависимости от его собственного настроения и указаний с Запада.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html
https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html
https://ria.ru/20240617/general-1953434001.html
россия
москва
киев
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599440_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1c0a489f56de0319f5541f7413ffb956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, владимир путин, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Путин, Швейцария, Украина
"Изменение позиции": в Киеве признали готовность к переговорам с Москвой

Бортник: решение швейцарского саммита позволяет Киеву вести переговоры с Москвой

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкСтол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в медиабанк
Стол, за которым прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии позволяет Киеву обойти запрет на переговоры с Москвой, заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.
"По итогам решения швейцарского глобального "саммита мира" это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится <…>. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией", — утверждает аналитик.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией
Вчера, 15:51
Бортник призвал обратить внимание на изменение риторики киевских властей, которые в 2022 году приняли закон о запрете переговоров с Москвой, а в июне 2024 года поддержали в Швейцарии коммюнике с призывом к диалогу "между всеми сторонами".
«

"Таким образом Украина, якобы опираясь на эту широкую международную коалицию, которая создана была в Швейцарии, на позиции других стран, на международное сообщество, фактически декларирует в итоговом документе саммита возможность, и в каких-то документах даже необходимость, переговоров с Россией <…>. Понимаете, в чем изменение позиции существенное", — отметил политолог.

Осенью 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Москвой. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зеленский как запретил вести переговоры, так и разрешит — в зависимости от его собственного настроения и указаний с Запада.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 21:13
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Генерал Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Начала расти": генерал ВСУ сделал резкое заявление о положении на фронте
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВладимир ПутинШвейцарияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала