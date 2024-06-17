РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам
Дмитриев: необходимы механизмы противодействия кибератакам недружественных стран
Стенд Российского фонда прямых инвестиций. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения, сообщает фонд в ответ на публикацию агентства Рейтер о том, что Пентагон вел секретную кампанию против китайской вакцины от коронавируса, чтобы подорвать позиции КНР во время пандемии.
"РФПИ фиксировал целенаправленную скоординированную кампанию против вакцинации в России, в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки были направлены напрямую против населения нашей страны, поскольку несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан", - отметили в фонде.
По данным фонда, информационные атаки на международных рынках в том числе включали ложные утверждения от Центра кибербезопасности Великобритании о том, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. Кроме того, Минздрав США в своем отчете открыто писал, как убеждал Бразилию не использовать вакцину "Спутник".
"С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства "Спутник", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует фонд.
В общей сложности РФПИ было инициировано более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник".
"РФПИ призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения", - заключил Дмитриев.