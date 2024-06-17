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РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам - РИА Новости, 17.06.2024
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10:02 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kiberataki-1953333201.html
РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам
РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам - РИА Новости, 17.06.2024
РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам
Российский фонд прямых инвестиций призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:02
2024-06-17T10:02
технологии
россия
сша
китай
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
министерство обороны сша
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения, сообщает фонд в ответ на публикацию агентства Рейтер о том, что Пентагон вел секретную кампанию против китайской вакцины от коронавируса, чтобы подорвать позиции КНР во время пандемии. "РФПИ фиксировал целенаправленную скоординированную кампанию против вакцинации в России, в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки были направлены напрямую против населения нашей страны, поскольку несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан", - отметили в фонде. По данным фонда, информационные атаки на международных рынках в том числе включали ложные утверждения от Центра кибербезопасности Великобритании о том, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. Кроме того, Минздрав США в своем отчете открыто писал, как убеждал Бразилию не использовать вакцину "Спутник". "С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства "Спутник", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует фонд. В общей сложности РФПИ было инициировано более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник". "РФПИ призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения", - заключил Дмитриев.
https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html
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технологии, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, министерство обороны сша, вакцина "спутник v"
Технологии, Россия, США, Китай, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Министерство обороны США, Вакцина "Спутник V"
РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам

Дмитриев: необходимы механизмы противодействия кибератакам недружественных стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Российского фонда прямых инвестиций
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд Российского фонда прямых инвестиций. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения, сообщает фонд в ответ на публикацию агентства Рейтер о том, что Пентагон вел секретную кампанию против китайской вакцины от коронавируса, чтобы подорвать позиции КНР во время пандемии.
"РФПИ фиксировал целенаправленную скоординированную кампанию против вакцинации в России, в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки были направлены напрямую против населения нашей страны, поскольку несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан", - отметили в фонде.
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По данным фонда, информационные атаки на международных рынках в том числе включали ложные утверждения от Центра кибербезопасности Великобритании о том, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. Кроме того, Минздрав США в своем отчете открыто писал, как убеждал Бразилию не использовать вакцину "Спутник".
"С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства "Спутник", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует фонд.
В общей сложности РФПИ было инициировано более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник".
"РФПИ призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения", - заключил Дмитриев.
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ТехнологииРоссияСШАКитайКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство обороны СШАВакцина "Спутник V"
 
 
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