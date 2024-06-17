https://ria.ru/20240617/kiberataki-1953333201.html

РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам

РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам - РИА Новости, 17.06.2024

РФПИ призвал создать механизмы противодействия информационным атакам

Российский фонд прямых инвестиций призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:02

2024-06-17T10:02

2024-06-17T10:02

технологии

россия

сша

китай

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

министерство обороны сша

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения, сообщает фонд в ответ на публикацию агентства Рейтер о том, что Пентагон вел секретную кампанию против китайской вакцины от коронавируса, чтобы подорвать позиции КНР во время пандемии. "РФПИ фиксировал целенаправленную скоординированную кампанию против вакцинации в России, в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки были направлены напрямую против населения нашей страны, поскольку несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан", - отметили в фонде. По данным фонда, информационные атаки на международных рынках в том числе включали ложные утверждения от Центра кибербезопасности Великобритании о том, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. Кроме того, Минздрав США в своем отчете открыто писал, как убеждал Бразилию не использовать вакцину "Спутник". "С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства "Спутник", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует фонд. В общей сложности РФПИ было инициировано более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник". "РФПИ призывает к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения", - заключил Дмитриев.

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

https://ria.ru/20240327/notsebo-1935960076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, министерство обороны сша, вакцина "спутник v"