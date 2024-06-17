https://ria.ru/20240617/khanter-1953521189.html

Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии

Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии - РИА Новости, 17.06.2024

Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии

Сын президента США Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс, следует из... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:08

2024-06-17T20:08

2024-06-17T20:08

в мире

сша

хантер байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952254959_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_2d9630e6edf3c44e69e975844017e965.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс, следует из документа, который появился в базе судебных материалов, но был вскоре удален оттуда. Защита Байдена-младшего доказывает, что окружной суд, который признал его виновным по всем трем пунктам, не располагал необходимыми полномочиями, когда формировал жюри присяжных и слушал дело во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции. "Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - говорится в документе. Ходатайство было удалено из базы судебной документации по просьбе защиты. Присяжные ранее признали Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он солгал по поводу наркотической зависимости при покупке пистолета. Суду предстоит определить меру наказания президентскому сыну.

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден