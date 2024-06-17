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Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии - РИА Новости, 17.06.2024
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20:08 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/khanter-1953521189.html
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии - РИА Новости, 17.06.2024
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии
Сын президента США Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс, следует из... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:08
2024-06-17T20:08
в мире
сша
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс, следует из документа, который появился в базе судебных материалов, но был вскоре удален оттуда. Защита Байдена-младшего доказывает, что окружной суд, который признал его виновным по всем трем пунктам, не располагал необходимыми полномочиями, когда формировал жюри присяжных и слушал дело во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции. "Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - говорится в документе. Ходатайство было удалено из базы судебной документации по просьбе защиты. Присяжные ранее признали Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он солгал по поводу наркотической зависимости при покупке пистолета. Суду предстоит определить меру наказания президентскому сыну.
https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
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в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии

Сын Байдена потребовал повторного суда по делу о нарушении правил оборота оружия

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс, следует из документа, который появился в базе судебных материалов, но был вскоре удален оттуда.
Защита Байдена-младшего доказывает, что окружной суд, который признал его виновным по всем трем пунктам, не располагал необходимыми полномочиями, когда формировал жюри присяжных и слушал дело во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках
24 февраля, 08:00
"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - говорится в документе.
Ходатайство было удалено из базы судебной документации по просьбе защиты.
Присяжные ранее признали Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он солгал по поводу наркотической зависимости при покупке пистолета. Суду предстоит определить меру наказания президентскому сыну.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодилерам фотографии кокаина
5 июня, 01:25
 
В миреСШАХантер Байден
 
 
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