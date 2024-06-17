Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина на севере Казахстана
Посольство проверяет сообщения СМИ о гибели россиянина на севере Казахстана
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Посольство России в Астане предпринимает необходимые действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
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"В адрес Посольства официальных уведомлений, а также обращений от третьих лиц, в том числе родственников, по факту убийства гражданина России в Акмолинской области до настоящего времени не поступало. Со своей стороны, предпринимаем необходимые действия по прояснению обстоятельств случившегося. Согласно опубликованной в СМИ информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Исходим из того, что дальнейшие меры процессуального характера будут предприниматься в рамках действующей нормативно-правовой базы, в том числе двусторонней", - сообщили в посольстве.
Ранее СМИ сообщали, что житель Калининграда приехал в казахстанский Петропавловск к родственникам, оттуда 9 июня направился в курортный город Щучинск и перестал выходить на связь с родными. Полиция и волонтеры начали розыск пропавшего. В понедельник пресс-служба департамента полиции Акмолинской области сообщила, что подозреваемый в убийстве задержан, идет следствие.
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