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Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина на севере Казахстана - РИА Новости, 17.06.2024
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16:09 17.06.2024 (обновлено: 16:18 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kazakhstan-1953451385.html
Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина на севере Казахстана
Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина на севере Казахстана - РИА Новости, 17.06.2024
Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина на севере Казахстана
Посольство России в Астане предпринимает необходимые действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщили РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:09
2024-06-17T16:18
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АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Посольство России в Астане предпринимает необходимые действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии."В адрес Посольства официальных уведомлений, а также обращений от третьих лиц, в том числе родственников, по факту убийства гражданина России в Акмолинской области до настоящего времени не поступало. Со своей стороны, предпринимаем необходимые действия по прояснению обстоятельств случившегося. Согласно опубликованной в СМИ информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Исходим из того, что дальнейшие меры процессуального характера будут предприниматься в рамках действующей нормативно-правовой базы, в том числе двусторонней", - сообщили в посольстве.Ранее СМИ сообщали, что житель Калининграда приехал в казахстанский Петропавловск к родственникам, оттуда 9 июня направился в курортный город Щучинск и перестал выходить на связь с родными. Полиция и волонтеры начали розыск пропавшего. В понедельник пресс-служба департамента полиции Акмолинской области сообщила, что подозреваемый в убийстве задержан, идет следствие.
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Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина на севере Казахстана

Посольство проверяет сообщения СМИ о гибели россиянина на севере Казахстана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтолица Казахстана Астана
Столица Казахстана Астана - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Посольство России в Астане предпринимает необходимые действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
«
"В адрес Посольства официальных уведомлений, а также обращений от третьих лиц, в том числе родственников, по факту убийства гражданина России в Акмолинской области до настоящего времени не поступало. Со своей стороны, предпринимаем необходимые действия по прояснению обстоятельств случившегося. Согласно опубликованной в СМИ информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Исходим из того, что дальнейшие меры процессуального характера будут предприниматься в рамках действующей нормативно-правовой базы, в том числе двусторонней", - сообщили в посольстве.
Ранее СМИ сообщали, что житель Калининграда приехал в казахстанский Петропавловск к родственникам, оттуда 9 июня направился в курортный город Щучинск и перестал выходить на связь с родными. Полиция и волонтеры начали розыск пропавшего. В понедельник пресс-служба департамента полиции Акмолинской области сообщила, что подозреваемый в убийстве задержан, идет следствие.
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