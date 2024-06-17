https://ria.ru/20240617/katyrin-1953516788.html

Глава ТПП Катырин: МСП стали активнее участвовать в корпоративных закупках

Глава ТПП Катырин: МСП стали активнее участвовать в корпоративных закупках - РИА Новости, 17.06.2024

Глава ТПП Катырин: МСП стали активнее участвовать в корпоративных закупках

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) стали активнее участвовать в корпоративных закупках: по итогам первого квартала их количество среди... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:44

2024-06-17T19:44

2024-06-17T19:44

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) стали активнее участвовать в корпоративных закупках: по итогам первого квартала их количество среди участников выросло более чем на 20% за год, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "По итогам первого квартала договоры в рамках федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заключили более 10 тысяч крупнейших заказчиков и почти 89,5 тысячи МСП-поставщиков. При этом число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год выросло более чем на 20%", - сказал он в кулуарах премии "Золотой Меркурий". Самый большой прирост количества договоров с начала года пришелся, по его словам, на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в четыре раза). "Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить в том числе на зарубежные рынки. Нужно развивать потенциал малых и средних предпринимателей", - подчеркнул собеседник агентства. При этом программу государственной поддержки МСП нужно продолжать, заметил Катырин, "применяя комплексный характер господдержки МСП для повышения его конкурентных преимуществ".

https://ria.ru/20240131/tpp-1924493372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, твой бизнес – новости, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)