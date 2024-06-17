Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду
Карелин: нельзя называть предателями атлетов, которые поедут на Олимпиаду
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТрехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке "Россия" на ВДНХ
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что ни в коем случае нельзя называть предателями тех российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.
В субботу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых 14 российских спортсменов, которые получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе. В него попали десять борцов, трое велогонщиков и один батутист. Российские борцы завоевали 16 лицензий, в опубликованном МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Тхэквондисты завоевали две мужские и две женские олимпийские лицензии, однако ни один из них не был признан имеющим право участвовать в Играх.
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"Ни в коей мере, - ответил Карелин на вопрос, можно ли называть получивших допуск к Олимпиаде россиян предателями. - Если больше не будет предъявлено ограничений, пусть едут".
МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. В Париже они смогут выступить в нейтральном статусе, но их соответствие необходимым критериям оценивает специальная комиссия МОК (AINERP), состоящая из трех человек.