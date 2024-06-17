https://ria.ru/20240617/karelin-1953482648.html

Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду - РИА Новости, 17.06.2024

Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что ни в коем случае нельзя называть предателями тех российских... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:30

2024-06-17T17:30

2024-06-17T17:30

олимпийские игры

париж

александр карелин

международный олимпийский комитет (мок)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910427754_0:158:3021:1857_1920x0_80_0_0_9227b5ab8c8074aa6e764900adcc5b4e.jpg

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что ни в коем случае нельзя называть предателями тех российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже. В субботу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых 14 российских спортсменов, которые получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе. В него попали десять борцов, трое велогонщиков и один батутист. Российские борцы завоевали 16 лицензий, в опубликованном МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Тхэквондисты завоевали две мужские и две женские олимпийские лицензии, однако ни один из них не был признан имеющим право участвовать в Играх. "Ни в коей мере, - ответил Карелин на вопрос, можно ли называть получивших допуск к Олимпиаде россиян предателями. - Если больше не будет предъявлено ограничений, пусть едут". МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. В Париже они смогут выступить в нейтральном статусе, но их соответствие необходимым критериям оценивает специальная комиссия МОК (AINERP), состоящая из трех человек.

https://rsport.ria.ru/20240615/medvedev-1953107711.html

https://rsport.ria.ru/20240607/tarasova-1951337859.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, париж, александр карелин, международный олимпийский комитет (мок)