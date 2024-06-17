Рейтинг@Mail.ru
Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/karelin-1953482648.html
Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду
Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду - РИА Новости, 17.06.2024
Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду
Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что ни в коем случае нельзя называть предателями тех российских... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:30
2024-06-17T17:30
олимпийские игры
париж
александр карелин
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910427754_0:158:3021:1857_1920x0_80_0_0_9227b5ab8c8074aa6e764900adcc5b4e.jpg
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что ни в коем случае нельзя называть предателями тех российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже. В субботу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых 14 российских спортсменов, которые получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе. В него попали десять борцов, трое велогонщиков и один батутист. Российские борцы завоевали 16 лицензий, в опубликованном МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Тхэквондисты завоевали две мужские и две женские олимпийские лицензии, однако ни один из них не был признан имеющим право участвовать в Играх. "Ни в коей мере, - ответил Карелин на вопрос, можно ли называть получивших допуск к Олимпиаде россиян предателями. - Если больше не будет предъявлено ограничений, пусть едут". МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. В Париже они смогут выступить в нейтральном статусе, но их соответствие необходимым критериям оценивает специальная комиссия МОК (AINERP), состоящая из трех человек.
https://rsport.ria.ru/20240615/medvedev-1953107711.html
https://rsport.ria.ru/20240607/tarasova-1951337859.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910427754_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_680e352be1272446f201275215959033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, париж, александр карелин, международный олимпийский комитет (мок)
Олимпийские игры, Париж, Александр Карелин, Международный олимпийский комитет (МОК)
Карелин поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Карелин: нельзя называть предателями атлетов, которые поедут на Олимпиаду

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТрехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке "Россия" на ВДНХ
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что ни в коем случае нельзя называть предателями тех российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.
В субботу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых 14 российских спортсменов, которые получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе. В него попали десять борцов, трое велогонщиков и один батутист. Российские борцы завоевали 16 лицензий, в опубликованном МОК списке отсутствуют многие лидеры национальной команды. Тхэквондисты завоевали две мужские и две женские олимпийские лицензии, однако ни один из них не был признан имеющим право участвовать в Играх.
Даниил Медведев
Даниил Медведев рассказал, зачем едет на Олимпиаду
15 июня, 13:36
"Ни в коей мере, - ответил Карелин на вопрос, можно ли называть получивших допуск к Олимпиаде россиян предателями. - Если больше не будет предъявлено ограничений, пусть едут".
МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. В Париже они смогут выступить в нейтральном статусе, но их соответствие необходимым критериям оценивает специальная комиссия МОК (AINERP), состоящая из трех человек.
Тренер Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Пусть едут": Тарасова одобрила участие россиян в Олимпийских играх
7 июня, 14:08
 
Олимпийские игрыПарижАлександр КарелинМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала