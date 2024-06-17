https://ria.ru/20240617/izrail-1953498580.html

Источник рассказал, кто в Израиле будет принимать решения по Газе

Источник рассказал, кто в Израиле будет принимать решения по Газе - РИА Новости, 17.06.2024

Источник рассказал, кто в Израиле будет принимать решения по Газе

После роспуска узкого кабинета военных действий, который функционировал в Израиле в рамках созданного после 7 октября 2023 года правительства национального... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:15

2024-06-17T18:15

2024-06-17T18:16

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. После роспуска узкого кабинета военных действий, который функционировал в Израиле в рамках созданного после 7 октября 2023 года правительства национального единства, принятие ключевых решений по поводу дальнейшего хода боевых действий в секторе Газа перейдет в более широкий военно-политический кабинет, сообщил РИА Новости источник в правительстве Израиля. Ранее в понедельник израильские СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал министров правительства о роспуске узкого кабинета военных действий, который был создан в рамках формирования чрезвычайного правительства после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Этот шаг последовал после недавнего выхода из узкого кабинета двух министров из центристской партии "Государственный лагерь" Бени Ганца и Гади Айзенкота, которые были не согласны с политикой премьера по ряду вопросов касательно дальнейших действий в секторе Газа. "Создание узкого кабинета военных действий было необходимым и главным условием для вхождения Бени Ганца и Гади Айзенкота в правительство национального единства. В тот момент, когда они вышли, необходимость в этом узком военном кабинете отпала. Если больше нет этого партнерства (между правящей коалицией во главе с партией "Ликуд" и партией "Государственный лагерь" - ред.), то в этом кабинете нет никакой необходимости. Все, что касается принятия решений по поводу дальнейшего ведения военных действий и всей работы правительства во время войны, переходит в военно-политический кабинет. Это форум, в котором сидит гораздо большее количество людей", - заявил собеседник агентства. По словам источника, никакие дополнительные структуры на замену военному кабинету создаваться не будут, а все ключевые решения будут приниматься в военно-политическом кабинете. "Полная ответственность (за дальнейшие решения - ред.) лежит на премьер-министре, который будет консультироваться с руководством армии, разведки, министром обороны и остальными членами кабмина. Окончательное решение всегда остается за премьер-министром", - отметил источник. Собеседник агентства отметил, что крайне правые члены правительства, такие как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, которые неоднократно высказывались против заключения сделок с ХАМАС и остановки боевых действий без достижения всех заявленных правительством целей, входят в состав военно-политического кабинета, и, по видимому, будут участвовать в разработке ключевых решений по действиям в палестинском анклаве. "В военно-политический кабинет, в частности, входят министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич, несколько министров от правящей партии "Ликуд" и дополнительные члены от других политических партий", - подтвердил источник. По словам источника, упразднение узкого кабинета военных действий также не имеет ничего общего с позициями правящей коалиции во главе с Нетаньяху. "Для правящей коалиции упразднение узкого кабинета военных действий не означает ничего. Все возвращается в режим, который предшествовал формированию правительства национального единства. У коалиции сохраняется большинство в 120-местном парламенте - 64 мандата", - рассказал собеседник агентства. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. В чрезвычайное правительство, в частности, вошли представители центристского блока "Государственный лагерь", который после выборов 2022 года был в оппозиции. Узкий кабинет управления войной возглавлял премьер Нетаньяху. В него вошли также министр обороны Йоав Галант и министр без портфеля Ганц. В качестве наблюдателей в этом кабинете присутствовали бывший начальника Генштаба Гади Айзенкот и министр стратегического планирования Рон Дермер. В мае Ганц заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Нетаньяху, если военный кабинет министров не утвердит к 8 июня план дальнейших действий по войне в секторе Газа. Среди целей национального значения Ганц выделил возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и установление израильского контроля безопасности в палестинском анклаве, а также создание там гражданской администрации при участии США, Европы, арабских страны и палестинцев. Ганц также призвал вернуть жителей севера Израиля в свои дома к 1 сентября. Издание The Times of Israel отмечало, что выход Ганца и его партии "Государственный лагерь" сокращает правящую коалицию, возглавляемую Нетаньяху, до первоначальных пяти партий, которые ее сформировали после выборов в 2022 году. Коалиция состоит из правящей партии "Ликуд", крайне правых партий "Религиозный сионизм" и "Еврейская сила", а также ультрарелигиозных партий "ШАС" и "Объединенный иудаизм Торы". В общей сложности они имеют занимают 64 мандата в 120-местном парламенте (Кнессете), поэтому выход из коалиции партии Ганца, имеющей восемь мандатов, не лишает коалицию ее парламентского большинства.

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https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20240327/gaza-1936079270.html

https://ria.ru/20240610/vstrecha-1952066296.html

https://ria.ru/20240617/rafakh-1953376561.html

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