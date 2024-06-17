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Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024
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11:45 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/istochnik-1953372512.html
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО
Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:45
2024-06-17T11:45
ростов-на-дону
северо-кавказский федеральный округ
ростовская область
альбир крганов
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Мусульман в СИЗО процентов 20", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в СИЗО, в том числе, содержатся подсудимые по делам, рассматриваемым в Южном окружном военном суде, который, в том числе, выносит приговоры по преступлениям террористической направленности, совершенным в Южном и Северо-Кавказском федеральным округам. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов отмечал, что мусульмане потрясены захватом заложников в Ростове-на-Дону в день праздника Курбан-байрам. Терроризм никогда не имел и не будет иметь ничего общего с учением ислама, которое провозглашает мир, справедливость и уважение к жизни, подчеркнул Крганов.
https://radiosputnik.ru/20240617/sizo-1953341016.html
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ростов-на-дону
северо-кавказский федеральный округ
ростовская область
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ростов-на-дону, северо-кавказский федеральный округ, ростовская область, альбир крганов, захват заложников в ростовском сизо
Ростов-на-Дону, Северо-Кавказский Федеральный округ, Ростовская область, Альбир Крганов, Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО

Число мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону составляет около 20%

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиЗдание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Мусульман в СИЗО процентов 20", - сказал собеседник агентства.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В ростовском СИЗО в ходе обыска изъяты запрещенные предметы
Вчера, 10:35
Он отметил, что в СИЗО, в том числе, содержатся подсудимые по делам, рассматриваемым в Южном окружном военном суде, который, в том числе, выносит приговоры по преступлениям террористической направленности, совершенным в Южном и Северо-Кавказском федеральным округам.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы.
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов отмечал, что мусульмане потрясены захватом заложников в Ростове-на-Дону в день праздника Курбан-байрам. Терроризм никогда не имел и не будет иметь ничего общего с учением ислама, которое провозглашает мир, справедливость и уважение к жизни, подчеркнул Крганов.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Источник рассказал об условиях содержания в ростовском СИЗО
Вчера, 10:26
 
Ростов-на-ДонуСеверо-Кавказский Федеральный округРостовская областьАльбир КргановЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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