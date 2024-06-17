https://ria.ru/20240617/istochnik-1953372512.html

Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО

Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024

Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО

Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:45

2024-06-17T11:45

2024-06-17T11:45

ростов-на-дону

северо-кавказский федеральный округ

ростовская область

альбир крганов

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Мусульман в СИЗО процентов 20", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в СИЗО, в том числе, содержатся подсудимые по делам, рассматриваемым в Южном окружном военном суде, который, в том числе, выносит приговоры по преступлениям террористической направленности, совершенным в Южном и Северо-Кавказском федеральным округам. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов отмечал, что мусульмане потрясены захватом заложников в Ростове-на-Дону в день праздника Курбан-байрам. Терроризм никогда не имел и не будет иметь ничего общего с учением ислама, которое провозглашает мир, справедливость и уважение к жизни, подчеркнул Крганов.

https://radiosputnik.ru/20240617/sizo-1953341016.html

https://ria.ru/20240617/sizo-1953338787.html

ростов-на-дону

северо-кавказский федеральный округ

ростовская область

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ростов-на-дону, северо-кавказский федеральный округ, ростовская область, альбир крганов, захват заложников в ростовском сизо