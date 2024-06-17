https://ria.ru/20240617/istochnik-1953372512.html
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО
Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:45
2024-06-17T11:45
2024-06-17T11:45
ростов-на-дону
северо-кавказский федеральный округ
ростовская область
альбир крганов
захват заложников в ростовском сизо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_07e5aadb5bd46e5c50e843db335258c1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Численность мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону, где накануне произошел захват заложников, составляет порядка 20%, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Мусульман в СИЗО процентов 20", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в СИЗО, в том числе, содержатся подсудимые по делам, рассматриваемым в Южном окружном военном суде, который, в том числе, выносит приговоры по преступлениям террористической направленности, совершенным в Южном и Северо-Кавказском федеральным округам. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов отмечал, что мусульмане потрясены захватом заложников в Ростове-на-Дону в день праздника Курбан-байрам. Терроризм никогда не имел и не будет иметь ничего общего с учением ислама, которое провозглашает мир, справедливость и уважение к жизни, подчеркнул Крганов.
https://radiosputnik.ru/20240617/sizo-1953341016.html
https://ria.ru/20240617/sizo-1953338787.html
ростов-на-дону
северо-кавказский федеральный округ
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_90:0:630:405_1920x0_80_0_0_8652f64a352aa910d1ee9fc12c15138e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, северо-кавказский федеральный округ, ростовская область, альбир крганов, захват заложников в ростовском сизо
Ростов-на-Дону, Северо-Кавказский Федеральный округ, Ростовская область, Альбир Крганов, Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО
Число мусульман в СИЗО Ростова-на-Дону составляет около 20%