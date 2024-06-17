https://ria.ru/20240617/indoneziya-1953463406.html

Индонезия рассказала, почему не подписала коммюнике по Украине

Индонезия рассказала, почему не подписала коммюнике по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

Индонезия рассказала, почему не подписала коммюнике по Украине

Индонезия не стала подписывать совместное коммюнике на недавней конференции по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на мероприятии России, заявил официальный... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:39

2024-06-17T16:39

2024-06-17T17:25

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ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. Индонезия не стала подписывать совместное коммюнике на недавней конференции по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на мероприятии России, заявил официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмират."Индонезия считает, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован путем соглашений и переговоров с участием всех сторон конфликта", - прокомментировал Соэмират решение Индонезии не подписывать совместное коммюнике на недавней конференции по Украине, слова дипломата приводит агентство ANTARA.Официальный представитель добавил, что МИД Индонезии назначил посла страны в Швейцарии Нгура Сваджайю представителем страны на мероприятии."Индонезия считает, что совместное коммюнике будет более эффективным, если оно будет подготовлено в инклюзивном и сбалансированном порядке", - подчеркнул дипломат.Соэмират также отметил, что в рамках конференции Индонезия подчеркнула важность соблюдения международного права не только на Украине, но и в секторе Газа.Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240617/rossiya-1953403264.html

https://ria.ru/20240611/medvedev-1952234047.html

https://ria.ru/20240606/vizy-1951142618.html

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в мире, индонезия, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк