https://ria.ru/20240617/icl-1952963699.html

Группа компаний ICL: мы неуклонно движемся к технологической независимости

Группа компаний ICL: мы неуклонно движемся к технологической независимости - РИА Новости, 17.06.2024

Группа компаний ICL: мы неуклонно движемся к технологической независимости

Российские ИТ-компании активно занимаются импортозамещением, осваивая все новые направления и способствуя переходу различных отраслей экономики на отечественное РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:12

2024-06-17T16:12

2024-06-17T19:38

технологии

россия

ненецкий автономный округ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

воздушно-космические силы россии

красноярский край

импортозамещение

it-компании

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Российские ИТ-компании активно занимаются импортозамещением, осваивая все новые направления и способствуя переходу различных отраслей экономики на отечественное оборудование и программное обеспечение. О новых российских ноутбуках, операционных системах и программно-аппаратных комплексах (ПАК) рассказали РИА Новости по итогам ПМЭФ генеральный директор ГК ICL Евгений Степанов и генеральный директор компании ICL Services Руслан Вагизов.- В ноябре в ОЭЗ "Иннополис" открылся завод ICL Техно. Что достигнуто за полгода? Каковы перспективы развития предприятия?- Евгений Степанов: Производство вовсю работает. Расширились площади, значительно увеличилось количество конвейерных линий, появились новые зоны тестирования, испытательные стенды. На заводе произведено уже больше сотни тысяч устройств. Если говорить о новом производстве, то это поверхностный монтаж и селективный монтаж электронных плат. Там идет освоение технологий. Уже несколько десятков тысяч плат произвели, но это пока маленькие партии, мы сознательно не спешим наращивать объемы: команда учится на разных типах плат, на разных схемотехниках, на разных продуктах, осваивают умные автоматизированные линии. Но буквально в эти дни выходим уже на серьезные заказы. Думаю, к концу года выйдем на расчетную производительность, после чего будем приступать к расширению производства. Наша цель – занять 10% российского рынка компьютерного оборудования. В конце года, например, мы освоили производство мониторов. И сейчас наши мониторы, включенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга, используются на рабочих местах заказчиков. Мы уже разработали собственный модуль памяти, собственный блок питания для наших компьютеров, сейчас готовятся документы для включения их в реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Ранее в реестр были включены наши персональные компьютеры, ноутбуки, серверы. То есть, постоянно идет движение в сторону технологической независимости.- Насколько велика розничная линейка ноутбуков OSiO?- У нас только в рознице представлено около 30 моделей, а есть еще корпоративные, государственные заказчики. Это и 14-, и 15-, и 16-дюймовые изделия, как бюджетные, так и игровые, в том числе и с профессиональными видеокартами, с разным дизайном. Что касается цены, то в массовом сегменте наши ноутбуки не самые бюджетные, но это "рабочие лошадки". Есть более продвинутые профессиональные модели - специально облегченные ноутбуки для командировок, ноутбуки в защищенном исполнении, которые не боятся падения с небольшой высоты или если чашку кофе на них пролить. Вот они вполне конкурентоспособны. Нам еще предстоит побороться за сегмент бюджетных моделей, но там пока китайцев победить очень сложно. С ними мы можем конкурировать качеством, которому мы уделяем очень много внимания. В год на гарантийное обслуживание мы тратим значительно меньше 1% от стоимости произведенной продукции. Мы считаем это очень достойным показателем, и, тем не менее, стремимся его снижать. У нас очень мощная тестовая лаборатория: вся продукция проходит 100% тестирование. Кроме того, мы проводим первичное испытание новых видов продукции, которые мы только готовим к серийному производству: и на падение с высоты, и на вибрацию, и на истирание поверхности тачпада, и на прочность USB-порта.- В каких сферах экономики применяют решения, разработанные ICL? И каковы векторы вашего дальнейшего развития?- Мы работаем практически для всех секторов экономики. Это и банки, и крупный ритейл, мы исторически сильны в сегментах образования, здравоохранения. У нас есть контракты практически со всеми ведущими нефтегазовыми компаниями России. При этом мы стараемся разрабатывать и производить решения с более высокой добавленной стоимостью, те же программно-аппаратные комплексы для различных отраслей, которые помогают автоматизировать деятельность на конкретных рабочих местах. В дальнейшем планируем расширять периметр деятельности: сейчас делаем упор на сервера, на системы хранения данных, разрабатываются и появляются модели с новым функционалом. Также мы уже более года инвестируем в разработку собственных коммутаторов.- Расскажите о решениях ICL для сферы здравоохранения. Как и где они применяются?- Много лет назад мы разработали программное обеспечение, которое научили общаться с различными диагностическими медицинскими приборами, такими как тонометр, кардиограф, спирометр, анализатор крови, мочи, аппарат УЗИ, рентген-аппарат. Создается карточка пациента, куда попадают результаты всех диагностик, они запаковываются и отправляются в любой большой госпиталь, где врачи их изучают и выдают рекомендации, что делать с этим пациентом. Эти "телемедицинские чемоданы" мы позиционируем для удаленных регионов, где большие территории и мало врачей, для фельдшерско-акушерских пунктов. Крупнейшие наши заказчики сегодня - это территории Крайнего Севера, Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Сахалинская область. Эти комплексы получили развитие: мы разработали уже телемедицинские стойки, которые используются в более крупных лечебных учреждениях. Они также используются в целях обучения студентов или действующих врачей удаленно. В этом году разработали новый телемедицинский комплекс для предрейсового или предсменного осмотра водителей и работников сложных производств, где опасно выходить на работу в нетрезвом виде или, например, при повышенном давлении или высокой температуре. Аппарат все эти параметры измеряет, отправляет врачу, который удаленно принимает решение о допуске на работу.- Расскажите о партнерской программе ICL. Какие выгоды получают партнеры?- Сегодня наша сеть партнеров насчитывает больше 500 компаний по всей стране, которые продвигают наши решения у своих заказчиков. Партнерская программа – это комплексный документ со своими шкалами статусов партнеров и соответствующими шкалами скидок. Там предусмотрены бонусы партнерам за выполнение или перевыполнение планов продаж. Также мы компенсируем маркетинговую активность партнеров, проводим ежегодно партнерские конференции.- Как в компании поставлено обучение молодых специалистов? Какие возможности карьерного роста открыты для них?- Проблема кадров сегодня волнует всех. Не хватает не только специалистов с высшим образованием и компетенциями, не хватает и простых рабочих. Поэтому жизнь заставляет компании самим готовить себе кадры. Мы этим занимаемся уже давно, взаимодействуя с базовыми казанскими вузами. Эта и организация учебных классов, лабораторий на территории вузов, и приглашение студентов на практику. У нас на предприятии действует учебный центр, есть постоянные преподаватели, причем это наши сотрудники, у которых есть склонность к преподаванию и которым нравится это делать.- То есть, люди могут прийти к вам на работу на одну позицию, а потом им помогают двигаться дальше?- Да, причем как по горизонтали, нарабатывая новые компетенции в смежных областях, так и по вертикали - вплоть до топ-менеджмента. У нас есть примеры, когда человек со студенческой скамьи начинал у нас работать и доходил до топ-менеджера буквально за несколько лет.- Какие программно-аппаратные комплексы вы представили на ПМЭФ?- Руслан Вагизов: Мы привезли два основных ПАКа. Первый из них – Astra Infrastructure Starter ПАК (Стартер ПАК инфраструктуры Астра). Его построили эксперты из нашего совместного предприятия с "Группой Астра", ICL Astra Services, (АйСиЭл Астра Сервис) на базе защищенной платформы для создания частного облака Astra Infrastucture Cloud (Облачная инфраструктура "Астра") на основе программных продуктов группы "Группы Астра" и оборудования ICL Техно. В коробочный продукт включена также сервисная поддержка. Мы приезжаем, устанавливаем, настраиваем. Это позволяет обеспечить клиентам легкий и бесшовный переход в частные облака.Второй ПАК – это готовое управляемое рабочее место, также коробочное решение. Он помогает организовать корпоративное рабочее пространство и закрывает все основные потребности бизнеса. Ключевым инструментом в нем является разработанная нами система централизованного управления инфраструктурой рабочих мест Колибри-АРМ. Стоит отметить, что в рамках работы с этим ПАКом ОС пользователи могут выбрать самостоятельно.Основная задача ПАКов – упростить работу с российским ПО – потому что сейчас оно еще сложно интегрируется между собой, и мы эту задачу берем на себя. Мы также упрощаем сложность интеграции ПО с "железом" и даем гарантию того, что это будет работать, что особенно важно для бизнес-критических приложений. При этом мы позволяем заказчику сэкономить время на обучение персонала этим новым технологиям. Есть готовое решение, специалисты заказчика на нем учатся, осваивают этот ПАК, а мы все это время их прикрываем и даем им гарантированное решение для возникающих инцидентов.- Возможно ли полное импортозамещение в сфере ПАКов?- Разработка ПАКов – это непростой процесс, но наш опыт показывает, что это реально. Мы тщательно исследовали рынок, выявили потребности наших текущих заказчиков и других компаний, и разработали комплексный продукт. В него входят различные клиентские устройства, произведенные в России, и российские программные продукты, которые действительно нужны пользователям.В части программного обеспечения нам удалось полностью перейти на отечественные решения, которые входят в реестр отечественного ПО. Что касается аппаратной части, рынок предлагает множество вариантов отечественного оборудования. Например, в прошлом году наши коллеги из ICL Техно открыли завод по производству оборудования, с которым мы активно сотрудничаем для поставки оборудования для ПАК.- Вы сказали про российскую операционную систему. Насколько высок интерес к отечественным ОС?- Есть две сферы, где запросы клиентов отличаются: это госорганы и коммерческие компании. У госорганов есть четкое предписание к 1 января 2025 года перейти на отечественное ПО. За рамками госсектора подход более консервативный.Во-первых, были сделаны инвестиции в зарубежный софт, которые бизнес, конечно же, хочет окупить. Есть определенная серая зона на рынке лицензий. Есть лицензии, которые приобретены через параллельный импорт. Таким образом, компании могут пока оставаться на плаву, работая на зарубежном ПО. Но я думаю, что таких организаций будет все меньше и меньше. Очень много крупных компаний уже прекрасно понимают те риски, которые возникают, в том числе, в сфере информационной безопасности. Сейчас на рынке основными игроками выступают три отечественные ОС – Astra Linux, (Астра Линукс) РЕД ОС, Альт ОС, и важно, что правительство поддерживает парадигму, чтобы весь основной софт из реестра отечественного ПО был совместим с этими операционными системами.- Госструктуры Татарстана централизовано переходят на новую отечественную ОС - Astra Linux. Есть ли какие-то трудности в этом процессе и как они преодолеваются?- Мы достаточно успешно совместно с Минцифры республики проводим этот проект. На данный момент уже более 90% всех центральных аппаратов министерств и ведомств республики перешли на российскую ОС. Но это было непросто. Существуют технические моменты – например, нет аналогов определенного программного обеспечения, или же отсутствует совместимость с некоторыми типами оборудования, а федеральное отечественное ПО, используемое в госструктурах, не всегда адаптировано для работы с Astra Linux. Еще одна проблема – отсутствие драйверов для некоторых устройств, например, принтеров и сканеров.Но эти проблемы так или иначе решаются, процент несовместимости быстро сокращается. Более важна проблема психологическая: многие работают с Windows с 90-х годов и не знакомы с другими ОС. Это формирует настороженность к новой системе, даже несмотря на то, что интерфейс и логика работы в Astra Linux очень похожи на Windows. Нагрузка на системных администраторов госструктур, которые занимаются этим переходом, также значительно возросла, и им не всегда удается быстро решать все запросы пользователей.Сейчас мы активно работаем над решением этих проблем. Вместе с ИТ-специалистами госучреждений мы учим, объясняем, подключаемся удаленно, помогаем им освоить работу с Линукс и адаптировать пользователей к новой системе. Мы проводим обучающие семинары, организуем ежемесячную ВКС со всеми госучреждениями, где обсуждаем текущие проблемы. Также мы работаем с разработчиками ПО, чтобы адаптировать их продукты под Astra Linux.Один из факторов успеха заключался в том, что мы очень многие процессы автоматизировали на базе нашей системы управления рабочими местами пользователей Колибри-АРМ. Этот продукт позволяет централизованно управлять всем парком автоматизированных рабочих мест (и всеми классами устройств) в организации любого масштаба. Наше решение позволяет видеть, какое ПО находится на любом из входящих в сеть компьютеров, позволяет провести автоматическую миграцию из Windows на отечественную ОС. И, самое главное, продукт позволяет обеспечить повышенный уровень безопасности. Продукт позволяет упаковать все приложения, проверив их на безопасность на уровне Минцифры, в каталог приложений, и затем доставлять в безопасном виде к конечным пользователям. Это как AppStore на вашем телефоне, только корпоративный. При этом пользователям доступны только те приложения, которые разрешены в зависимости их роли, бизнес-функции.- Какова динамика перехода российских государственных и коммерческих структур на отечественные ОС? Кто проявляет больше инициативы – госструктуры или бизнес?- На форуме я пообщался с представителями девяти регионов, и я вижу с их стороны живой интерес. Думаю, что миграция на отечественные ОС будет очень ровной и стабильной по государственному сектору, да и по коммерческому сектору рост тоже будет достаточно большой. Сейчас порядка 70% рынка инфраструктурного ПО приходится на государственный и бизнес-сектор. В бизнесе пока низкий уровень проникновения отечественных решений, но отсутствие надежных альтернатив стимулирует рост этого сегмента. При этом, благодаря стратегическому импортозамещению ПО и ОС в госсекторе, сейчас более 50% всего рынка занимают решения российских вендоров. Здесь интересно упомянуть инициативу Минцифры о возможности введения дополнительного сбора за использование иностранного ПО. Это может помочь более активной миграции коммерческого сектора на российские ОС.В целом, переход на другую парадигму, на другое мышление – это, конечно, сложно, но я уже вижу по нашим заказчикам и клиентам, что у людей появляется уверенность и оптимизм. Достаточно активный рост российских компаний позволяет им много инвестировать в разработку программного обеспечения. Даже сравнивая то, что было полтора года назад и сейчас, по некоторым продуктам мы видим кардинальное улучшение производительности, надежности, качества.Все программное обеспечение, указанное в тексте, относится к категории 18+.Реклама, ООО "ГЛОБАЛ ДАТА КОНСАЛТИНГ ЭНД СЕРВИСЕЗ" , erid: F7NfYUJCUneLs2aidbFq

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https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html

https://ria.ru/20231109/importozameschenie-1908267241.html

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Алёна Пава

технологии, россия, ненецкий автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), воздушно-космические силы россии, красноярский край, импортозамещение, it-компании, it-индустрия, it-специалисты, интервью, наука