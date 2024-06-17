https://ria.ru/20240617/gospodderzhka-1953451556.html
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю - РИА Новости, 17.06.2024
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю
Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:15
2024-06-17T16:15
2024-06-17T16:15
твой бизнес
забайкальский край
россия
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
бизнес
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953452511_0:271:3057:1991_1920x0_80_0_0_1da72c178e7b56df5026a08f305df83c.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовое подспорье получили компания "Алюком-производство" и предприятие по изготовлению бетона. "Первая компания приобретет новое оборудование благодаря нашей комплексной поддержке. Это льготный займ в размере 8 миллионов рублей и поручительство в размере 3,4 миллиона рублей", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что вторая компания также расширит свою техническую базу и купит оборудование. Организации предоставлено 7,5 миллиона рублей. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944134074.html
https://ria.ru/20240228/gospodderzhka-1929955245.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953452511_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bb989393a2160a9bbad0f6d558edfcc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты, господдержка
Твой бизнес, Забайкальский край, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты, Господдержка