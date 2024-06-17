Рейтинг@Mail.ru
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
16:15 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/gospodderzhka-1953451556.html
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю - РИА Новости, 17.06.2024
Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю
Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:15
2024-06-17T16:15
твой бизнес
забайкальский край
россия
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
бизнес
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953452511_0:271:3057:1991_1920x0_80_0_0_1da72c178e7b56df5026a08f305df83c.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовое подспорье получили компания "Алюком-производство" и предприятие по изготовлению бетона. "Первая компания приобретет новое оборудование благодаря нашей комплексной поддержке. Это льготный займ в размере 8 миллионов рублей и поручительство в размере 3,4 миллиона рублей", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что вторая компания также расширит свою техническую базу и купит оборудование. Организации предоставлено 7,5 миллиона рублей. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944134074.html
https://ria.ru/20240228/gospodderzhka-1929955245.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953452511_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bb989393a2160a9bbad0f6d558edfcc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты, господдержка
Твой бизнес, Забайкальский край, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты, Господдержка

Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю

© iStock.com / HalfpointИнженеры на производстве
Инженеры на производстве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Halfpoint
Инженеры на производстве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Финансовое подспорье получили компания "Алюком-производство" и предприятие по изготовлению бетона.
Разделочный цех - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей
6 мая, 14:07
"Первая компания приобретет новое оборудование благодаря нашей комплексной поддержке. Это льготный займ в размере 8 миллионов рублей и поручительство в размере 3,4 миллиона рублей", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что вторая компания также расширит свою техническую базу и купит оборудование. Организации предоставлено 7,5 миллиона рублей.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
Участок автомобильной дороги федерального значения Чита — Забайкальск - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке
28 февраля, 12:38
 
Твой бизнесЗабайкальский крайРоссияТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаБизнесМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)НацпроектыГосподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала