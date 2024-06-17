https://ria.ru/20240617/gospodderzhka-1953451556.html

Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю

Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю - РИА Новости, 17.06.2024

Два субъекта МСП получили господдержку в Забайкалье за неделю

Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:15

2024-06-17T16:15

2024-06-17T16:15

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

нацпроекты

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Два субъекта малого и среднего бизнеса получили поддержку в Забайкальском крае за неделю в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовое подспорье получили компания "Алюком-производство" и предприятие по изготовлению бетона. "Первая компания приобретет новое оборудование благодаря нашей комплексной поддержке. Это льготный займ в размере 8 миллионов рублей и поручительство в размере 3,4 миллиона рублей", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что вторая компания также расширит свою техническую базу и купит оборудование. Организации предоставлено 7,5 миллиона рублей. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944134074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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