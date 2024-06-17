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В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан - РИА Новости, 17.06.2024
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07:36 17.06.2024 (обновлено: 11:32 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/gidroplan-1953314008.html
В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан
В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан - РИА Новости, 17.06.2024
В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан
Одномоторный гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:36
2024-06-17T11:32
происшествия
мурманская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Одномоторный гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале МЧС. "В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. "Орион-11" находится на глубине четыре-пять метров", — говорится в публикации.Пилота ищут 19 спасателей с помощью восьми единиц техники, добавили в ведомстве. По информации МЧС, вылет был несанкционированным, с нарушениями правил полета и подготовки к нему.
https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html
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происшествия, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан

На озере Имандра в Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан

© МЧС РФКрушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области
Крушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© МЧС РФ
Крушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Одномоторный гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. "Орион-11" находится на глубине четыре-пять метров", — говорится в публикации.
Пилота ищут 19 спасателей с помощью восьми единиц техники, добавили в ведомстве.
По информации МЧС, вылет был несанкционированным, с нарушениями правил полета и подготовки к нему.
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ПроисшествияМурманская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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