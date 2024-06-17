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В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан

В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан - РИА Новости, 17.06.2024

В Мурманской области потерпел крушение одномоторный гидроплан

Одномоторный гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:36

2024-06-17T07:36

2024-06-17T11:32

происшествия

мурманская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Одномоторный гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале МЧС. "В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. "Орион-11" находится на глубине четыре-пять метров", — говорится в публикации.Пилота ищут 19 спасателей с помощью восьми единиц техники, добавили в ведомстве. По информации МЧС, вылет был несанкционированным, с нарушениями правил полета и подготовки к нему.

https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html

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происшествия, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)