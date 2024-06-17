https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html

В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича

В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича

Никаких анонсов о контактах России и США по возможному обмену обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича быть не может, напомнил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:22

2024-06-17T12:22

2024-06-17T12:22

россия

сша

эван гершкович

политика

дмитрий песков

свердловский областной суд

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никаких анонсов о контактах России и США по возможному обмену обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича быть не может, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что уголовное дело журналиста Wall Street Journal Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня. "Я хочу опять же вам напомнить беседу президента с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге совсем недавнюю, он подтвердил, что такие контакты есть, но они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html

россия

сша

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Кирилл Волков

россия, сша, эван гершкович, политика, дмитрий песков, свердловский областной суд