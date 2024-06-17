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В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича - РИА Новости, 17.06.2024
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12:22 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html
В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича
В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича
Никаких анонсов о контактах России и США по возможному обмену обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича быть не может, напомнил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:22
2024-06-17T12:22
россия
сша
эван гершкович
политика
дмитрий песков
свердловский областной суд
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никаких анонсов о контактах России и США по возможному обмену обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича быть не может, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что уголовное дело журналиста Wall Street Journal Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня. "Я хочу опять же вам напомнить беседу президента с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге совсем недавнюю, он подтвердил, что такие контакты есть, но они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, эван гершкович, политика, дмитрий песков, свердловский областной суд
Россия, США, Эван Гершкович, Политика, Дмитрий Песков, Свердловский областной суд
В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича

Песков: ни о каких анонсах о возможном обмене Гершковича речи быть не может

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никаких анонсов о контактах России и США по возможному обмену обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича быть не может, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что уголовное дело журналиста Wall Street Journal Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня.
"Я хочу опять же вам напомнить беседу президента с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге совсем недавнюю, он подтвердил, что такие контакты есть, но они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может", - сказал Песков журналистам.
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