В Кремле исключили анонсирование возможного обмена Гершковича
Песков: ни о каких анонсах о возможном обмене Гершковича речи быть не может
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никаких анонсов о контактах России и США по возможному обмену обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича быть не может, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что уголовное дело журналиста Wall Street Journal Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня.
"Я хочу опять же вам напомнить беседу президента с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге совсем недавнюю, он подтвердил, что такие контакты есть, но они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может", - сказал Песков журналистам.