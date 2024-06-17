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"Начала расти": генерал ВСУ сделал резкое заявление о положении на фронте

"Начала расти": генерал ВСУ сделал резкое заявление о положении на фронте - РИА Новости, 17.06.2024

"Начала расти": генерал ВСУ сделал резкое заявление о положении на фронте

Россия нарастила производство беспилотников и опережает Украину по их количеству и качеству, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:22

2024-06-17T15:22

2024-06-17T21:15

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия нарастила производство беспилотников и опережает Украину по их количеству и качеству, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Мы видим, что огромное количество (украинских. — Прим. ред.) дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные. Что касается их возможности противодействия украинской РЭБ — тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости", — отметил он.По словам Кривоноса, процесс совершенствования украинских аппаратов тормозится из-за непрофессионализма и бюрократизма, в то время как российская промышленность перешла на мощный потоковый выпуск. Как утверждает генерал, только за одни сутки Россия запускает приблизительно 1200 беспилотников"Это серьезный показатель. Давайте вспомним, если полгода назад это было на уровне 200, 150, потом эта цифра начала расти, сейчас она уже растет достаточно мощно", — констатировал офицер.Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в России до начала спецоперации не было хорошо развито, но за время боевых действий разрыв удалось преодолеть. По его словам, российский ОПК выдержал проверку спецоперацией.

https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html

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