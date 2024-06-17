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Госдума рассмотрит доклад о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 17.06.2024
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16:38 17.06.2024 (обновлено: 19:34 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/gd-1953462969.html
Госдума рассмотрит доклад о преступлениях Киева против детей
Госдума рассмотрит доклад о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 17.06.2024
Госдума рассмотрит доклад о преступлениях Киева против детей
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит итоговой доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, сообщил первый... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:38
2024-06-17T19:34
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит итоговой доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков."На пленарном заседании 19 июня в среду в 12.30 (Госдума рассмотрит) итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - сказал он журналистам.Проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении детей был опубликован в электронной базе ГД в понедельник. Согласно документу, постановление планируется направить президенту РФ, в Совет Федерации и правительство.
https://ria.ru/20240312/deti-1932399212.html
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госдума рф, киев
Госдума РФ, Киев
Госдума рассмотрит доклад о преступлениях Киева против детей

Госдума рассмотрит в среду доклад о преступлениях Киева против детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит итоговой доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.
"На пленарном заседании 19 июня в среду в 12.30 (Госдума рассмотрит) итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - сказал он журналистам.
Проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении детей был опубликован в электронной базе ГД в понедельник. Согласно документу, постановление планируется направить президенту РФ, в Совет Федерации и правительство.
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