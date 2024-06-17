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В Госдуме предложили запретить отчисление из вузов молодых матерей - РИА Новости, 17.06.2024
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12:07 17.06.2024 (обновлено: 12:10 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/gd-1953377697.html
В Госдуме предложили запретить отчисление из вузов молодых матерей
В Госдуме предложили запретить отчисление из вузов молодых матерей - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме предложили запретить отчисление из вузов молодых матерей
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей. Ранее замминистра науки и образования Ольга Петрова заявила, что Минобрнауки РФ может вернуть льготу на зачисление детей студенток в ясли и детские сады без очереди. "Также предлагаю ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет", - написала Лантратова в своём-Telegram-канале. По ее словам, льготы для матерей-студенток при приеме детей в дошкольные учреждения являются существенной поддержкой, но только совместно с другими мерами, в том числе и детскими комнатами при вузах.
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общество, россия, госдума рф, навигатор абитуриента, год семьи
Общество, Россия, Госдума РФ, Навигатор абитуриента, Год семьи
В Госдуме предложили запретить отчисление из вузов молодых матерей

Депутат Лантратова предложила запретить отчисление из вузов молодых матерей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей.
Ранее замминистра науки и образования Ольга Петрова заявила, что Минобрнауки РФ может вернуть льготу на зачисление детей студенток в ясли и детские сады без очереди.
"Также предлагаю ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет", - написала Лантратова в своём-Telegram-канале.
По ее словам, льготы для матерей-студенток при приеме детей в дошкольные учреждения являются существенной поддержкой, но только совместно с другими мерами, в том числе и детскими комнатами при вузах.
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