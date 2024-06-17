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Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны
Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:43
политика
россия
владимир путин
олег савельев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Фрадкова Павла Михайловича - заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.Также добавляется, что Путин назначил Олега Савельева замглавы МО РФ, руководителем аппарата Минобороны. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июня.
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политика, россия, владимир путин, олег савельев
Политика, Россия, Владимир Путин, Олег Савельев
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны
Путин указом назначил Фрадкова замглавы МО РФ