https://ria.ru/20240617/fradkov-1953460482.html

Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны

Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024

Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:35

2024-06-17T16:35

2024-06-17T16:43

политика

россия

владимир путин

олег савельев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Фрадкова Павла Михайловича - заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.Также добавляется, что Путин назначил Олега Савельева замглавы МО РФ, руководителем аппарата Минобороны. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июня.

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политика, россия, владимир путин, олег савельев