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Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
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16:35 17.06.2024 (обновлено: 16:43 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/fradkov-1953460482.html
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны
Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:43
политика
россия
владимир путин
олег савельев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Фрадкова Павла Михайловича - заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.Также добавляется, что Путин назначил Олега Савельева замглавы МО РФ, руководителем аппарата Минобороны. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июня.
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политика, россия, владимир путин, олег савельев
Политика, Россия, Владимир Путин, Олег Савельев
Путин назначил Фрадкова замглавы Минобороны

Путин указом назначил Фрадкова замглавы МО РФ

© Фото : пресс-служба РосимуществаПавел Фрадков
Павел Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба Росимущества
Павел Фрадков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова замглавы Минобороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Фрадкова Павла Михайловича - заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Также добавляется, что Путин назначил Олега Савельева замглавы МО РФ, руководителем аппарата Минобороны. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июня.
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