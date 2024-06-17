https://ria.ru/20240617/formula-1953329373.html

Формуле мира Путина нет альтернативы, заявили в Госдуме

Формуле мира Путина нет альтернативы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2024

Формуле мира Путина нет альтернативы, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что саммит в Швейцарии по Украине показал: формуле мира, озвученной ранее президентом России... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:45

2024-06-17T09:45

2024-06-17T10:03

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что саммит в Швейцарии по Украине показал: формуле мира, озвученной ранее президентом России Владимиром Путиным, нет реальной жизнеспособной альтернативы. "Швейцарский саммит – это провал украинских политиков. Они слышат только себя и преследуют собственные личные интересы, но никак не украинского народа. Сегодня реальной жизнеспособной альтернативы формуле мира, озвученной ранее президентом России, нет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как только власти на Украине начнут думать своей головой и принимать решения без оглядки на западных хозяев, конфликт на Украине сразу разрешится. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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в мире, украина, россия, европа, михаил шеремет, владимир путин, владимир зеленский