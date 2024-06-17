Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 17 июня - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Участок площадью 0,9 гектара находится по адресу: Новочеремушкинская улица, владение 10. Здесь планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который смогут посещать жители Академического района. Инвестиции в проект оцениваются в 2,2 миллиарда рублей. В результате реорганизации площадки будет создано свыше 200 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
ФОК площадью около 6,2 тысячи квадратных метров планируется возвести на участке, сейчас занятом устаревшими объектами. Комплекс будет находится в пешей доступности от метро "Академическая". Также проект предусматривает благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети.
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