Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/fok-1953412947.html
Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы
Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы - РИА Новости, 17.06.2024
Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:06
2024-06-17T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950871383_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4200bf903294c00fad17c20c12b50091.jpg
МОСКВА, 17 июня - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участок площадью 0,9 гектара находится по адресу: Новочеремушкинская улица, владение 10. Здесь планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который смогут посещать жители Академического района. Инвестиции в проект оцениваются в 2,2 миллиарда рублей. В результате реорганизации площадки будет создано свыше 200 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.ФОК площадью около 6,2 тысячи квадратных метров планируется возвести на участке, сейчас занятом устаревшими объектами. Комплекс будет находится в пешей доступности от метро "Академическая". Также проект предусматривает благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20240614/efimov-1952737245.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950871383_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_599ff2c4dc02d3fa0824bf28b57f9f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июня - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Участок площадью 0,9 гектара находится по адресу: Новочеремушкинская улица, владение 10. Здесь планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который смогут посещать жители Академического района. Инвестиции в проект оцениваются в 2,2 миллиарда рублей. В результате реорганизации площадки будет создано свыше 200 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
ФОК площадью около 6,2 тысячи квадратных метров планируется возвести на участке, сейчас занятом устаревшими объектами. Комплекс будет находится в пешей доступности от метро "Академическая". Также проект предусматривает благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в Москве в мае подготовили семь проектов КРТ
14 июня, 09:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала