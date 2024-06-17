https://ria.ru/20240617/fok-1953412947.html

Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы

Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы - РИА Новости, 17.06.2024

Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:06

2024-06-17T14:06

2024-06-17T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950871383_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4200bf903294c00fad17c20c12b50091.jpg

МОСКВА, 17 июня - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участок площадью 0,9 гектара находится по адресу: Новочеремушкинская улица, владение 10. Здесь планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который смогут посещать жители Академического района. Инвестиции в проект оцениваются в 2,2 миллиарда рублей. В результате реорганизации площадки будет создано свыше 200 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.ФОК площадью около 6,2 тысячи квадратных метров планируется возвести на участке, сейчас занятом устаревшими объектами. Комплекс будет находится в пешей доступности от метро "Академическая". Также проект предусматривает благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети.

https://ria.ru/20240614/efimov-1952737245.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы