В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС
Союз фермеров ФРГ: немедленное принятие Украины в ЕС погубит мелкое фермерство
© AP Photo / Mark KepplerФермер на поле в Германии
© AP Photo / Mark Keppler
Фермер на поле в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Немедленное вступление Украины в ЕС означало бы смерть мелкого фермерского хозяйства в Германии, заявил в интервью изданию FAZ глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид.
Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.
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"Если Украина немедленно вступит в ЕС, то наше семейное сельское хозяйство умрет. Об этом надо помнить, и поэтому необходимо действовать осторожно", - сказал Руквид.
Также он назвал проблемой коррупцию на Украине.
"Необходимо провести значительную предварительную работу. Политики не должны игнорировать это, иначе на будущих выборах возникнет риск политической катастрофы в сельской местности", - сказал глава союза фермеров.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.