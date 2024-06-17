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В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 17.06.2024
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19:54 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/fermery-1953518821.html
В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС
В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 17.06.2024
В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС
Немедленное вступление Украины в ЕС означало бы смерть мелкого фермерского хозяйства в Германии, заявил в интервью изданию FAZ глава союза фермеров Германии... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:54
2024-06-17T19:54
в мире
украина
германия
молдавия
йоахим руквид
евросоюз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Немедленное вступление Украины в ЕС означало бы смерть мелкого фермерского хозяйства в Германии, заявил в интервью изданию FAZ глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид. Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев. "Если Украина немедленно вступит в ЕС, то наше семейное сельское хозяйство умрет. Об этом надо помнить, и поэтому необходимо действовать осторожно", - сказал Руквид. Также он назвал проблемой коррупцию на Украине. "Необходимо провести значительную предварительную работу. Политики не должны игнорировать это, иначе на будущих выборах возникнет риск политической катастрофы в сельской местности", - сказал глава союза фермеров. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html
https://ria.ru/20240614/postpredy-1953043655.html
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в мире, украина, германия, молдавия, йоахим руквид, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Молдавия, Йоахим Руквид, Евросоюз
В союзе фермеров ФРГ оценили ущерб от вступления Украины в ЕС

Союз фермеров ФРГ: немедленное принятие Украины в ЕС погубит мелкое фермерство

© AP Photo / Mark KepplerФермер на поле в Германии
Фермер на поле в Германии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Mark Keppler
Фермер на поле в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Немедленное вступление Украины в ЕС означало бы смерть мелкого фермерского хозяйства в Германии, заявил в интервью изданию FAZ глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид.
Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.
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"Если Украина немедленно вступит в ЕС, то наше семейное сельское хозяйство умрет. Об этом надо помнить, и поэтому необходимо действовать осторожно", - сказал Руквид.
Также он назвал проблемой коррупцию на Украине.
"Необходимо провести значительную предварительную работу. Политики не должны игнорировать это, иначе на будущих выборах возникнет риск политической катастрофы в сельской местности", - сказал глава союза фермеров.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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В миреУкраинаГерманияМолдавияЙоахим РуквидЕвросоюз
 
 
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