https://ria.ru/20240617/fedorenko-1953537868.html

Умер режиссер театра Валерий Федоренко

Умер режиссер театра Валерий Федоренко - РИА Новости, 17.06.2024

Умер режиссер театра Валерий Федоренко

Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко ушел из жизни на 62-м году жизни, сообщается в Telegram-канале ГАБТа. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:56

2024-06-17T22:56

2024-06-17T22:56

культура

большой театр

гитис

московский губернский театр

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко ушел из жизни на 62-м году жизни, сообщается в Telegram-канале ГАБТа. "Семнадцатого июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении. Дата и место прощания будет сообщено позже, добавили в Большом театре. Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию. Позже он отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. С 1996 был солистом оперы (бас), а с 2011 режиссёром Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра. С 2016 по 2024 годы Федоренко был музыкальным руководителем Московского Губернского театра.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой театр, гитис, московский губернский театр, происшествия