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Умер режиссер театра Валерий Федоренко
Умер режиссер театра Валерий Федоренко - РИА Новости, 17.06.2024
Умер режиссер театра Валерий Федоренко
Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко ушел из жизни на 62-м году жизни, сообщается в Telegram-канале ГАБТа. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:56
2024-06-17T22:56
2024-06-17T22:56
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большой театр
гитис
московский губернский театр
происшествия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко ушел из жизни на 62-м году жизни, сообщается в Telegram-канале ГАБТа. "Семнадцатого июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении. Дата и место прощания будет сообщено позже, добавили в Большом театре. Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию. Позже он отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. С 1996 был солистом оперы (бас), а с 2011 режиссёром Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра. С 2016 по 2024 годы Федоренко был музыкальным руководителем Московского Губернского театра.
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РИА Новости
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РИА Новости
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большой театр, гитис, московский губернский театр, происшествия
Культура, Большой театр, ГИТИС, Московский губернский театр, Происшествия
Умер режиссер театра Валерий Федоренко
Умер режиссер Камерной сцены имени Покровского ГАБТа Валерий Федоренко