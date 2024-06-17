https://ria.ru/20240617/fas-1953334063.html

ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы

ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы - РИА Новости, 17.06.2024

ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:05

2024-06-17T10:05

2024-06-17T10:40

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских изделий и расходных материалов, сообщает ведомство. "Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое - в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер Медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе - в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области. ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

https://ria.ru/20240424/sud-1941944432.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия