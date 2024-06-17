https://ria.ru/20240617/fas-1953334063.html
ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы
ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы - РИА Новости, 17.06.2024
ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:05
2024-06-17T10:05
2024-06-17T10:40
россия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91110/43/911104326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19a3da4e999493f31088c8529b30c174.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских изделий и расходных материалов, сообщает ведомство. "Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое - в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер Медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе - в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области. ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
https://ria.ru/20240424/sud-1941944432.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91110/43/911104326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8229aaf39d8e2eacf024e573386310c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС выявила картельные сговоры при поставках медицинских изделий в больницы
ФАС выявила два сговора при поставках медицинских изделий на 1,1 млрд рублей