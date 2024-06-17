https://ria.ru/20240617/estoniya-1953359015.html

Эстонская оппозиция призвала вдвое сократить помощь Украине

Эстонская оппозиция призвала вдвое сократить помощь Украине - РИА Новости, 17.06.2024

Эстонская оппозиция призвала вдвое сократить помощь Украине

Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме призвал вдвое сократить помощь Украине и отправить домой прибывших в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:11

2024-06-17T11:11

2024-06-17T11:11

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме призвал вдвое сократить помощь Украине и отправить домой прибывших в последние годы мигрантов, а также пообещал, что его партия поступит именно так, если придет к власти в стране, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Мы вдвое сократим количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину на Украине, и снова сэкономим несколько сотен миллионов. Если мы сделаем эти простые вещи, останутся деньги на гособорону, и еще можно будет спокойно снижать налоги", - сказал Хельме в своей речи на съезде партии. Оппозиционный политик также выступил за достижение мира на Украине. "Наша дипломатия должна быть направлена ​​на то, чтобы убедить крупные страны Запада в двух вещах: во-первых, в необходимости прекращения войны в Украине, а во-вторых, и это гораздо важнее, чтобы нас не продали. Да, именно. Мы же знаем их. Посмотрите на сигналы из Украины. Западные страны готовятся ее продать. Наша задача, чтобы страны Балтии не стали частью сделки... Мы за мир!", - сказал Хельме. Лидер EKRE также раскритиковал политику Эстонии в вопросе обороны и участие в миссиях в Афганистане, Ираке, Мали и Ливане, а также отметил, что безопасность страны находится в ужасном состоянии. "Наша безопасность при руководстве западных лакеев оказалась в худшем положении, чем в 1939 году. Тогда у нас были и пушки, и боеприпасы, а внутри не было пятой колонны", - добавил он. Ранее вице-канцлер по оборонному планированию эстонского военного ведомства Тийна Уудеберг заявила ERR, что Эстония вынуждена отложить приобретение транспортных средств и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях из-за нехватки средств на фоне необходимости увеличить закупку боеприпасов. В МИД страны позднее заявили, что Эстония сократит объемы иностранной помощи, в том числе урежет расходы на поддержку Украины в целях экономии средств бюджета.

https://ria.ru/20240606/estoniya-1951054460.html

https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html

https://ria.ru/20240114/ukraintsy-1921278561.html

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в мире, украина, эстония, балтия