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Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн

Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн - РИА Новости, 17.06.2024

Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн

Более 10,5 миллиона долларов составил объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан с 2023 года и за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:29

2024-06-17T11:29

2024-06-17T11:29

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 10,5 миллиона долларов составил объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан с 2023 года и за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области компаниями региона были заключены экспертные контракты с контрагентами из Узбекистана на общую сумму 8,8 миллиона долларов. При этом в I квартале 2024 года объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан составил 1,77 миллиона долларов", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарно с 2023 года поддержанный экспорт региона в Узбекистан составил более 10,5 миллиона долларов. Во многом данный показатель достигнут благодаря поддержке региона. "Например, фонд помогает экспортерам стать участниками отраслевых мероприятий, где они знакомятся с потенциальными партнерами и нередко подписывают с ними экспортные контакты", - добавила Зиновьева. По ее словам, в 2023 году при поддержке Московской области предприятия региона приняли участие в пяти международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане, а также бизнес-миссии в Ташкенте. Суммарно в мероприятиях приняли участие 43 компании. В этом году Фонд поддержки ВЭД Подмосковья организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и "Нефть и Газ Узбекистана". Общее число участников составило 24 подмосковные компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), узбекистан, ташкент