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Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн - РИА Новости, 17.06.2024
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Новости Подмосковья
 
11:29 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/eksport-1953363842.html
Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн
Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн - РИА Новости, 17.06.2024
Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн
Более 10,5 миллиона долларов составил объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан с 2023 года и за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:29
2024-06-17T11:29
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 10,5 миллиона долларов составил объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан с 2023 года и за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области компаниями региона были заключены экспертные контракты с контрагентами из Узбекистана на общую сумму 8,8 миллиона долларов. При этом в I квартале 2024 года объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан составил 1,77 миллиона долларов", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарно с 2023 года поддержанный экспорт региона в Узбекистан составил более 10,5 миллиона долларов. Во многом данный показатель достигнут благодаря поддержке региона. "Например, фонд помогает экспортерам стать участниками отраслевых мероприятий, где они знакомятся с потенциальными партнерами и нередко подписывают с ними экспортные контакты", - добавила Зиновьева. По ее словам, в 2023 году при поддержке Московской области предприятия региона приняли участие в пяти международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане, а также бизнес-миссии в Ташкенте. Суммарно в мероприятиях приняли участие 43 компании. В этом году Фонд поддержки ВЭД Подмосковья организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и "Нефть и Газ Узбекистана". Общее число участников составило 24 подмосковные компании.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Узбекистан, Ташкент

Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10,5 млн

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЦентр поддержки экспорта Московской области
Центр поддержки экспорта Московской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 10,5 миллиона долларов составил объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан с 2023 года и за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области компаниями региона были заключены экспертные контракты с контрагентами из Узбекистана на общую сумму 8,8 миллиона долларов. При этом в I квартале 2024 года объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан составил 1,77 миллиона долларов", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что суммарно с 2023 года поддержанный экспорт региона в Узбекистан составил более 10,5 миллиона долларов. Во многом данный показатель достигнут благодаря поддержке региона.
"Например, фонд помогает экспортерам стать участниками отраслевых мероприятий, где они знакомятся с потенциальными партнерами и нередко подписывают с ними экспортные контакты", - добавила Зиновьева.
По ее словам, в 2023 году при поддержке Московской области предприятия региона приняли участие в пяти международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане, а также бизнес-миссии в Ташкенте. Суммарно в мероприятиях приняли участие 43 компании. В этом году Фонд поддержки ВЭД Подмосковья организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и "Нефть и Газ Узбекистана". Общее число участников составило 24 подмосковные компании.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)УзбекистанТашкент
 
 
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