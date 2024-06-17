https://ria.ru/20240617/ekspert-1953481433.html

Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России

Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России - РИА Новости, 17.06.2024

Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России

Опыт китайцев по проектированию сложных сооружений, таких как мосты и тоннели, может быть полезен для развития российской сферы транспортного строительства,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:27

2024-06-17T17:27

2024-06-17T17:31

технологии

москва

китай

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Опыт китайцев по проектированию сложных сооружений, таких как мосты и тоннели, может быть полезен для развития российской сферы транспортного строительства, рассказал профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин."С точки зрения технологий проектирования сложных сооружений – мостов, тоннелей – у китайцев опыт больше, чем у всего остального мира, поэтому для нашей страны это может быть полезно", — сказал он.Блинкин также отметил, что сотрудничество между Россией и КНР полезно, потому что у последнего имеется "гигантский" опыт и возможности в проектировании, производстве и организации строительства. "Китайцы могут нам заместить западную комплектацию по очень многим позициям отечественного транспортного машиностроения, по многим позициям транспортного строительства, потому что специальная техника для него закупалась в Швеции, Германии, Японии, а теперь кроме китайского замещения ничего в ближайшие годы не будет", - дополнил профессор.Руководитель проектов в компании "STEP. Транспортные решения" Алексей Марчук рассказал, что опыт развития соразмерных и более крупных китайских городов может быть интересен властям Москвы, особенно в области внедрения электрического общественного и личного транспорта, а также опыт работы по озеленению города, в частности озеленения вдоль транспортных магистралей.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая обсудил с секретарем пекинского горкома КПК Инем Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц.Как написал Собянин в своем телеграм-канале, в прошлом году объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. На Москву пришлось больше 40% от общего товарооборота между странами. Также он отметил темпы восстановления турпотока из Китая в Москву: в 2023 году в российской столице побывали свыше 244 тысяч китайских туристов – почти в пять с половиной раз больше, чем в 2022-м."Китайские партнеры помогают нам в развитии городской инфраструктуры – прежде всего, в строительстве метро. С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов. Важным направлением остается здравоохранение. В частности, обмен опытом между руководителями московских больниц и ведущими специалистами китайских клиник. Расширяется сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в московских школах", – добавил мэр Москвы.

https://ria.ru/20240617/kitay-1953427332.html

https://ria.ru/20240614/rossiya-1952873775.html

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китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, китай, россия, высшая школа экономики (вшэ)