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Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России - РИА Новости, 17.06.2024
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17:27 17.06.2024 (обновлено: 17:31 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ekspert-1953481433.html
Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России
Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России
Опыт китайцев по проектированию сложных сооружений, таких как мосты и тоннели, может быть полезен для развития российской сферы транспортного строительства,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:27
2024-06-17T17:31
технологии
москва
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россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Опыт китайцев по проектированию сложных сооружений, таких как мосты и тоннели, может быть полезен для развития российской сферы транспортного строительства, рассказал профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин."С точки зрения технологий проектирования сложных сооружений – мостов, тоннелей – у китайцев опыт больше, чем у всего остального мира, поэтому для нашей страны это может быть полезно", — сказал он.Блинкин также отметил, что сотрудничество между Россией и КНР полезно, потому что у последнего имеется "гигантский" опыт и возможности в проектировании, производстве и организации строительства. "Китайцы могут нам заместить западную комплектацию по очень многим позициям отечественного транспортного машиностроения, по многим позициям транспортного строительства, потому что специальная техника для него закупалась в Швеции, Германии, Японии, а теперь кроме китайского замещения ничего в ближайшие годы не будет", - дополнил профессор.Руководитель проектов в компании "STEP. Транспортные решения" Алексей Марчук рассказал, что опыт развития соразмерных и более крупных китайских городов может быть интересен властям Москвы, особенно в области внедрения электрического общественного и личного транспорта, а также опыт работы по озеленению города, в частности озеленения вдоль транспортных магистралей.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая обсудил с секретарем пекинского горкома КПК Инем Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц.Как написал Собянин в своем телеграм-канале, в прошлом году объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. На Москву пришлось больше 40% от общего товарооборота между странами. Также он отметил темпы восстановления турпотока из Китая в Москву: в 2023 году в российской столице побывали свыше 244 тысяч китайских туристов – почти в пять с половиной раз больше, чем в 2022-м."Китайские партнеры помогают нам в развитии городской инфраструктуры – прежде всего, в строительстве метро. С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов. Важным направлением остается здравоохранение. В частности, обмен опытом между руководителями московских больниц и ведущими специалистами китайских клиник. Расширяется сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в московских школах", – добавил мэр Москвы.
https://ria.ru/20240617/kitay-1953427332.html
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технологии, москва, китай, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Технологии, Москва, Китай, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)

Эксперт: опыт КНР по проектированию сложных сооружений будет полезен России

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПрофессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин
Профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Опыт китайцев по проектированию сложных сооружений, таких как мосты и тоннели, может быть полезен для развития российской сферы транспортного строительства, рассказал профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
«
"С точки зрения технологий проектирования сложных сооружений – мостов, тоннелей – у китайцев опыт больше, чем у всего остального мира, поэтому для нашей страны это может быть полезно", — сказал он.
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Блинкин также отметил, что сотрудничество между Россией и КНР полезно, потому что у последнего имеется "гигантский" опыт и возможности в проектировании, производстве и организации строительства. "Китайцы могут нам заместить западную комплектацию по очень многим позициям отечественного транспортного машиностроения, по многим позициям транспортного строительства, потому что специальная техника для него закупалась в Швеции, Германии, Японии, а теперь кроме китайского замещения ничего в ближайшие годы не будет", - дополнил профессор.
Руководитель проектов в компании "STEP. Транспортные решения" Алексей Марчук рассказал, что опыт развития соразмерных и более крупных китайских городов может быть интересен властям Москвы, особенно в области внедрения электрического общественного и личного транспорта, а также опыт работы по озеленению города, в частности озеленения вдоль транспортных магистралей.
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая обсудил с секретарем пекинского горкома КПК Инем Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц.
Как написал Собянин в своем телеграм-канале, в прошлом году объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. На Москву пришлось больше 40% от общего товарооборота между странами. Также он отметил темпы восстановления турпотока из Китая в Москву: в 2023 году в российской столице побывали свыше 244 тысяч китайских туристов – почти в пять с половиной раз больше, чем в 2022-м.
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"Китайские партнеры помогают нам в развитии городской инфраструктуры – прежде всего, в строительстве метро. С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов. Важным направлением остается здравоохранение. В частности, обмен опытом между руководителями московских больниц и ведущими специалистами китайских клиник. Расширяется сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в московских школах", – добавил мэр Москвы.
 
ТехнологииМоскваКитайРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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