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Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили - РИА Новости, 17.06.2024
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23:45 17.06.2024
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Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили
Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили - РИА Новости, 17.06.2024
Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили
Движение на участке Боровского шоссе в Москве восстановлено после сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:45
2024-06-17T23:45
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение на участке Боровского шоссе в Москве восстановлено после сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Раннее комплекс городского хозяйства в Telegram-канале предупреждал гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду. С 18.00 до 20.00 в отдельных районах города фиксировали сверхинтенсивные осадки. Дептранс сообщал о закрытии движения на участке Боровского шоссе в Москве. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении дептранса.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили

Дептранс Москвы: приостановленное из-за осадков движение восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение на участке Боровского шоссе в Москве восстановлено после сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Раннее комплекс городского хозяйства в Telegram-канале предупреждал гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду. С 18.00 до 20.00 в отдельных районах города фиксировали сверхинтенсивные осадки. Дептранс сообщал о закрытии движения на участке Боровского шоссе в Москве.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении дептранса.
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