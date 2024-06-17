https://ria.ru/20240617/dvizhenie-1953541812.html

Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили

Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили - РИА Новости, 17.06.2024

Движение по Боровскому шоссе в Москве восстановили

Движение на участке Боровского шоссе в Москве восстановлено после сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:45

2024-06-17T23:45

2024-06-17T23:45

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение на участке Боровского шоссе в Москве восстановлено после сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Раннее комплекс городского хозяйства в Telegram-канале предупреждал гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду. С 18.00 до 20.00 в отдельных районах города фиксировали сверхинтенсивные осадки. Дептранс сообщал о закрытии движения на участке Боровского шоссе в Москве. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении дептранса.

https://ria.ru/20240617/osadki-1953531907.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва