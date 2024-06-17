https://ria.ru/20240617/dtp-1953307188.html

В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП

В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП - РИА Новости, 17.06.2024

В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП

Состояние четверых пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске стабильное, они находятся отделениях травматологии, один подросток в тяжёлом... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:29

2024-06-17T04:29

2024-06-17T04:29

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Состояние четверых пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске стабильное, они находятся отделениях травматологии, один подросток в тяжёлом состоянии продолжает находиться в реанимации, сообщает минздрав Приамурья. "Состояние четверых пострадавших в ДТП на улице Василенко без отрицательной динамики. Трое – мальчик 14 лет, девушка 19 лет и женщина 32 лет получают все необходимое лечение в отделениях травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. 14-летний мальчик находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. В ДТП на улице Василенко в пятницу на месте погибли трое человек. Из шестерых пострадавших, доставленных после аварии в медучреждение, двое позже скончались в больнице. В субботу и воскресенье девушку 19 лет, мальчика 14 лет, а также женщину 32 лет перевели из реанимации в отделения травматологии. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.

https://ria.ru/20240616/avariya-1953265733.html

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