https://ria.ru/20240617/dtp-1953307188.html
В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП
В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП - РИА Новости, 17.06.2024
В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП
Состояние четверых пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске стабильное, они находятся отделениях травматологии, один подросток в тяжёлом... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:29
2024-06-17T04:29
2024-06-17T04:29
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952943806_0:71:968:616_1920x0_80_0_0_68f98145b9f577115569d72163c68db6.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Состояние четверых пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске стабильное, они находятся отделениях травматологии, один подросток в тяжёлом состоянии продолжает находиться в реанимации, сообщает минздрав Приамурья. "Состояние четверых пострадавших в ДТП на улице Василенко без отрицательной динамики. Трое – мальчик 14 лет, девушка 19 лет и женщина 32 лет получают все необходимое лечение в отделениях травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. 14-летний мальчик находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. В ДТП на улице Василенко в пятницу на месте погибли трое человек. Из шестерых пострадавших, доставленных после аварии в медучреждение, двое позже скончались в больнице. В субботу и воскресенье девушку 19 лет, мальчика 14 лет, а также женщину 32 лет перевели из реанимации в отделения травматологии. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
https://ria.ru/20240616/avariya-1953265733.html
https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html
благовещенск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952943806_67:0:911:633_1920x0_80_0_0_27247b2b1daf8ba138acf78acc127f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске, россия
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске, Россия
В Благовещенске сообщили о состоянии четверых пострадавших в ДТП
Минздрав Приамурья сообщил о стабильном состоянии четверых пострадавших в ДТП
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Состояние четверых пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске стабильное, они находятся отделениях травматологии, один подросток в тяжёлом состоянии продолжает находиться в реанимации, сообщает минздрав Приамурья.
"Состояние четверых пострадавших в ДТП на улице Василенко без отрицательной динамики. Трое – мальчик 14 лет, девушка 19 лет и женщина 32 лет получают все необходимое лечение в отделениях травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. 14-летний мальчик находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
В ДТП на улице Василенко в пятницу на месте погибли трое человек. Из шестерых пострадавших, доставленных после аварии в медучреждение, двое позже скончались в больнице. В субботу и воскресенье девушку 19 лет, мальчика 14 лет, а также женщину 32 лет перевели из реанимации в отделения травматологии.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.