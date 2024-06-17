https://ria.ru/20240617/briks-1953358233.html

Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС

Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС

Москва приветствует намерение и готова вести работу по вступлению Таиланда в БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:09

2024-06-17T11:09

2024-06-17T12:16

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дмитрий медведев

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Москва приветствует намерение и готова вести работу по вступлению Таиланда в БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с председателем партии "Пхыа Тхаи" Королевства Таиланд Чинават Пхетхонгтхан. "Благодарю, что вы откликнулись на приглашение принять участие в нашем межпартийном форуме БРИКС BRICS Outreach с участием стран партнеров, и в целом, хочу сказать, что мы приветствуем заявку королевства Таиланд на полноценное участие в БРИКС", - сказал Медведев на встрече. Он отметил, что решения о вступлении новых членов в БРИКС принимается консенсусом странами-участницами, добавив, что Москва готова "работать в этом направлении". Кроме того, зампред Совбеза отметил укрепление двусторонних отношений России и Таиланда, несмотря на смену правительства в Бангкоке, напомнив, что королевство является "старейшим партнером России в Юго-восточной Азии". В свою очередь Чинават Пхетхонгтхан поздравила Россию с успешным расширением БРИКС и подтвердила намерение Бангкока "получить полное членство" в объединении. Она также поблагодарила за приглашение таиландской партии на форум "Единой России" "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит в формате "БРИКС и страны-партнёры" во Владивостоке. Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html

https://ria.ru/20240418/kolumbiya-1940698912.html

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Кирилл Волков

таиланд, россия, дмитрий медведев, брикс, в мире