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Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.06.2024
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11:09 17.06.2024 (обновлено: 12:16 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/briks-1953358233.html
Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС
Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС
Москва приветствует намерение и готова вести работу по вступлению Таиланда в БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:09
2024-06-17T12:16
таиланд
россия
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Москва приветствует намерение и готова вести работу по вступлению Таиланда в БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с председателем партии "Пхыа Тхаи" Королевства Таиланд Чинават Пхетхонгтхан. "Благодарю, что вы откликнулись на приглашение принять участие в нашем межпартийном форуме БРИКС BRICS Outreach с участием стран партнеров, и в целом, хочу сказать, что мы приветствуем заявку королевства Таиланд на полноценное участие в БРИКС", - сказал Медведев на встрече. Он отметил, что решения о вступлении новых членов в БРИКС принимается консенсусом странами-участницами, добавив, что Москва готова "работать в этом направлении". Кроме того, зампред Совбеза отметил укрепление двусторонних отношений России и Таиланда, несмотря на смену правительства в Бангкоке, напомнив, что королевство является "старейшим партнером России в Юго-восточной Азии". В свою очередь Чинават Пхетхонгтхан поздравила Россию с успешным расширением БРИКС и подтвердила намерение Бангкока "получить полное членство" в объединении. Она также поблагодарила за приглашение таиландской партии на форум "Единой России" "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит в формате "БРИКС и страны-партнёры" во Владивостоке. Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html
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таиланд, россия, дмитрий медведев, брикс, в мире
Таиланд, Россия, Дмитрий Медведев, БРИКС, В мире
Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС

Медведев: Россия приветствует желание Таиланда вступить в БРИКС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель партии "Пыа Тай" Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават во время встречи на полях международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель партии Пыа Тай Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават во время встречи на полях международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров Мировое большинство за многополярный мир во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель партии "Пыа Тай" Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават во время встречи на полях международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Москва приветствует намерение и готова вести работу по вступлению Таиланда в БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с председателем партии "Пхыа Тхаи" Королевства Таиланд Чинават Пхетхонгтхан.
"Благодарю, что вы откликнулись на приглашение принять участие в нашем межпартийном форуме БРИКС BRICS Outreach с участием стран партнеров, и в целом, хочу сказать, что мы приветствуем заявку королевства Таиланд на полноценное участие в БРИКС", - сказал Медведев на встрече. Он отметил, что решения о вступлении новых членов в БРИКС принимается консенсусом странами-участницами, добавив, что Москва готова "работать в этом направлении".
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Кроме того, зампред Совбеза отметил укрепление двусторонних отношений России и Таиланда, несмотря на смену правительства в Бангкоке, напомнив, что королевство является "старейшим партнером России в Юго-восточной Азии".
В свою очередь Чинават Пхетхонгтхан поздравила Россию с успешным расширением БРИКС и подтвердила намерение Бангкока "получить полное членство" в объединении. Она также поблагодарила за приглашение таиландской партии на форум "Единой России" "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит в формате "БРИКС и страны-партнёры" во Владивостоке.
Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
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