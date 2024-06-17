Медведев пообещал поддержать заявку Таиланда на вступление в БРИКС
Медведев: Россия приветствует желание Таиланда вступить в БРИКС
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель партии "Пыа Тай" Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават во время встречи на полях международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель партии "Пыа Тай" Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават во время встречи на полях международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Москва приветствует намерение и готова вести работу по вступлению Таиланда в БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с председателем партии "Пхыа Тхаи" Королевства Таиланд Чинават Пхетхонгтхан.
"Благодарю, что вы откликнулись на приглашение принять участие в нашем межпартийном форуме БРИКС BRICS Outreach с участием стран партнеров, и в целом, хочу сказать, что мы приветствуем заявку королевства Таиланд на полноценное участие в БРИКС", - сказал Медведев на встрече. Он отметил, что решения о вступлении новых членов в БРИКС принимается консенсусом странами-участницами, добавив, что Москва готова "работать в этом направлении".
Кроме того, зампред Совбеза отметил укрепление двусторонних отношений России и Таиланда, несмотря на смену правительства в Бангкоке, напомнив, что королевство является "старейшим партнером России в Юго-восточной Азии".
В свою очередь Чинават Пхетхонгтхан поздравила Россию с успешным расширением БРИКС и подтвердила намерение Бангкока "получить полное членство" в объединении. Она также поблагодарила за приглашение таиландской партии на форум "Единой России" "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит в формате "БРИКС и страны-партнёры" во Владивостоке.
Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
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