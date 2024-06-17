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В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев - РИА Новости, 17.06.2024
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев
В Волчанске и у Липцев идут ожесточенные бои, украинская армия безуспешно пытается контратаковать, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:00
2024-06-17T21:00
2024-06-17T21:27
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виталий ганчев
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Волчанске и у Липцев идут ожесточенные бои, украинская армия безуспешно пытается контратаковать, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На Харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Наиболее ожесточенные боестолкновения сейчас в Волчанске и в районе Липцев. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных сил", — сказал он.Как заявил на минувшей неделе президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.С начала мая группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже несколько населенных пунктов. Как отмечал Ганчев, сейчас под контролем армии находится около 300 квадратных километров региона.Кроме того, российские военнослужащие контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953436140.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев
Ганчев: в Волчанске и у Липцев в Харьковской области идут ожесточенные бои