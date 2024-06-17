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В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев - РИА Новости, 17.06.2024
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21:00 17.06.2024 (обновлено: 21:27 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/boi-1953527134.html
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев - РИА Новости, 17.06.2024
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев
В Волчанске и у Липцев идут ожесточенные бои, украинская армия безуспешно пытается контратаковать, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:00
2024-06-17T21:27
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Волчанске и у Липцев идут ожесточенные бои, украинская армия безуспешно пытается контратаковать, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На Харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Наиболее ожесточенные боестолкновения сейчас в Волчанске и в районе Липцев. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных сил", — сказал он.Как заявил на минувшей неделе президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.С начала мая группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже несколько населенных пунктов. Как отмечал Ганчев, сейчас под контролем армии находится около 300 квадратных километров региона.Кроме того, российские военнослужащие контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953436140.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
В Харьковской области заявили об ожесточенных боях в Волчанске и у Липцев

Ганчев: в Волчанске и у Липцев в Харьковской области идут ожесточенные бои

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Волчанске и у Липцев идут ожесточенные бои, украинская армия безуспешно пытается контратаковать, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На Харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Наиболее ожесточенные боестолкновения сейчас в Волчанске и в районе Липцев. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных сил", — сказал он.
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Как заявил на минувшей неделе президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.
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С начала мая группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже несколько населенных пунктов. Как отмечал Ганчев, сейчас под контролем армии находится около 300 квадратных километров региона.
Кроме того, российские военнослужащие контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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