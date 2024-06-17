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ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/bmp-1953459139.html
ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров
ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров - РИА Новости, 17.06.2024
ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров
Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оборудованных дополнительной броней... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:32
2024-06-17T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оборудованных дополнительной броней и "накидками", делающих их менее заметными в тепловом диапазоне, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Сегодня Курганмашзавод передал министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО. Помимо поставок новых машин, Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3, а также десантных машин БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа для нас – приоритетная задача", – цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Переданные в войска БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также "накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационных спектрах. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, в том числе тепловизоров.
https://ria.ru/20240617/su-34-1953317481.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, ростех, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Ростех, БМП-3
ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров

Курганмашзавод поставил в армию новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оборудованных дополнительной броней и "накидками", делающих их менее заметными в тепловом диапазоне, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Сегодня Курганмашзавод передал министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО. Помимо поставок новых машин, Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3, а также десантных машин БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа для нас – приоритетная задача", – цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Переданные в войска БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также "накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационных спектрах. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, в том числе тепловизоров.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВооруженные силы РФРостехБМП-3
 
 
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