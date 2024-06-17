https://ria.ru/20240617/bmp-1953459139.html

ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров

ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров - РИА Новости, 17.06.2024

ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров

Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оборудованных дополнительной броней... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:32

2024-06-17T16:32

2024-06-17T16:32

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

ростех

бмп-3

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оборудованных дополнительной броней и "накидками", делающих их менее заметными в тепловом диапазоне, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Сегодня Курганмашзавод передал министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО. Помимо поставок новых машин, Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3, а также десантных машин БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа для нас – приоритетная задача", – цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Переданные в войска БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также "накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационных спектрах. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, в том числе тепловизоров.

https://ria.ru/20240617/su-34-1953317481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, вооруженные силы рф, ростех, бмп-3