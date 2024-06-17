https://ria.ru/20240617/blek-1953306233.html
Американец Блэк заявил, что его девушка сама спровоцировала драку
Американец Блэк заявил, что его девушка сама спровоцировала драку - РИА Новости, 17.06.2024
Американец Блэк заявил, что его девушка сама спровоцировала драку
Американский военнослужащий Гордон Блэк на суде во Владивостоке рассказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам Блэка, сама... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T03:57
2024-06-17T03:57
2024-06-17T03:57
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Американский военнослужащий Гордон Блэк на суде во Владивостоке рассказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам Блэка, сама спровоцировала, деньги же он вернул на следующий день, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На первом заседании 6 июня Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, американец ответил, что представит свои позицию позже. В понедельник проходит второе заседание по делу. На суде в понедельник Блэк сообщил, что встретил Александру в октябре 2022 года, познакомились они в Tinder. Это происходило в Корее. Прожили с Александрой они примерно 1,5 года. . "Отношениям конец на данный момент", - сказал Блэк. Он отметил, что в день инцидента девушка была расстроена и устроила ссору на бытовой почве, начала оскорблять его, издеваться. "Бросила (в меня - ред.) тарелку и миску… Ударила левой рукой под правый глаз", - сказал подсудимый, отметив, что в ответ он схватил ее и толкнул на кровать. "Сел сверху, поместил руку вокруг шеи, мы упали на пол. Она была снизу. Начал ослаблять хватку вокруг ее шеи, как только почувствовал, что она перестает представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массажировать ее спину", - отметил Блэк. По его словам, после он начал собирать свои вещи, а девушка толкнула его, начала разбрасывать вещи из чемодана. Они начали толкать друг друга, и девушка "случайно ударилась о стену", добавил Блэк. "Пока она бросала вещи в коридор, взял 10 тысяч рублей из ее кошелька, потому что у меня не было денег, было нечего есть и некуда идти. Знал, что рейс будет через 4 дня. Мог бы вернуть деньги", - отметил американец, уточнив, что он был трезв. Также он отметил, что после драки у него остались следы от побоев, он обратился в полицию по этому поводу. Также он вернул Александре деньги переводом через знакомого на следующий день утром, добавил Блэк. "После инцидента (перевел - ред.) 125 долларов", - сообщил Блэк. "Прибыл во Владивосток, чтобы быть с Сашей. Я платил (все время, пока жили вместе во Владивостоке - ред.). За 9 месяцев перевел ей 300-400 тысяч рублей", - сказал американец. Ранее потерпевшая Александра Ващук заявляла журналистам, что на Блэка заводили дело из-за нападения на нее в Южной Корее, после чего мужчина проходил терапию. По ее словам, мужчину нельзя серьезно наказывать, ему нужно лечение. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240617/blek-1953306054.html
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владивосток, южная корея, россия, происшествия
Владивосток, Южная Корея, Россия, Происшествия
Американец Блэк заявил, что его девушка сама спровоцировала драку
Американец Блэк заявил, что вернул деньги своей девушке на следующий день
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Американский военнослужащий Гордон Блэк на суде во Владивостоке рассказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам Блэка, сама спровоцировала, деньги же он вернул на следующий день, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На первом заседании 6 июня Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, американец ответил, что представит свои позицию позже. В понедельник проходит второе заседание по делу.
На суде в понедельник Блэк сообщил, что встретил Александру в октябре 2022 года, познакомились они в Tinder. Это происходило в Корее. Прожили с Александрой они примерно 1,5 года. . "Отношениям конец на данный момент", - сказал Блэк.
Он отметил, что в день инцидента девушка была расстроена и устроила ссору на бытовой почве, начала оскорблять его, издеваться. "Бросила (в меня - ред.) тарелку и миску… Ударила левой рукой под правый глаз", - сказал подсудимый, отметив, что в ответ он схватил ее и толкнул на кровать.
"Сел сверху, поместил руку вокруг шеи, мы упали на пол. Она была снизу. Начал ослаблять хватку вокруг ее шеи, как только почувствовал, что она перестает представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массажировать ее спину", - отметил Блэк.
По его словам, после он начал собирать свои вещи, а девушка толкнула его, начала разбрасывать вещи из чемодана. Они начали толкать друг друга, и девушка "случайно ударилась о стену", добавил Блэк.
"Пока она бросала вещи в коридор, взял 10 тысяч рублей из ее кошелька, потому что у меня не было денег, было нечего есть и некуда идти. Знал, что рейс будет через 4 дня. Мог бы вернуть деньги", - отметил американец, уточнив, что он был трезв.
Также он отметил, что после драки у него остались следы от побоев, он обратился в полицию по этому поводу. Также он вернул Александре деньги переводом через знакомого на следующий день утром, добавил Блэк. "После инцидента (перевел - ред.) 125 долларов", - сообщил Блэк.
"Прибыл во Владивосток, чтобы быть с Сашей. Я платил (все время, пока жили вместе во Владивостоке - ред.). За 9 месяцев перевел ей 300-400 тысяч рублей", - сказал американец.
Ранее потерпевшая Александра Ващук заявляла журналистам, что на Блэка заводили дело из-за нападения на нее в Южной Корее
, после чего мужчина проходил терапию. По ее словам, мужчину нельзя серьезно наказывать, ему нужно лечение.
Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию
по собственной инициативе.